De la Vega no descarta compra de equipo de Liga MX

La empresaria juarense y presidenta de los Bravos de Juárez, Alejandra de la Vega Arizpe, minutos antes de que comenzara el juego de la final de Copa frente al América, comentó a la cadena deportiva ESPN que la directiva que ella encabeza no descarta la posibilidad de comprar una franquicia de Liga MX y traerla a esta frontera.

Ayer se buscó a la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua en su oficina, pero se informó que se encontraba en la Ciudad de México.

De igual forma se llamó en reiteradas ocasiones a su teléfono celular, pero tampoco contestó.

El tema de la posibilidad de la compra de una franquicia por parte del Club Bravos, surgió tras las afirmaciones de Fidel Kuri, presidente del Veracruz, sobre vender al conjunto escualo.

“Sé que en algún momento Fidel Kuri les ofreció la franquicia del Veracruz, para que ustedes tomaran el proyecto de manera administrativa. En algún momento a ustedes les interesa comprar una franquicia así, si es que al ascenso de manera deportiva no se da”, preguntó el reportero a la dirigente de Bravos.

La ingeniera De la Vega Arizpe manifestó que están abiertos a escuchar propuestas.

“Lo hemos buscado de forma deportiva, pero también siempre hemos dicho que estamos abiertos a escuchar propuestas o establecer una mesa de negociación, si llegara una opción o alternativa interesante por supuesto que sí, porque estamos convencidos que Juárez y esta región perfectamente soporta y necesita un equipo de Liga MX”, dijo De la Vega a ESPN antes del inicio de la final de la Copa MX contra el América, el miércoles.

Bajo ese mismo contexto, días previos a su juego de semifinal ante Pumas, el periodista Luis Castillo, aseguró que la directiva de Bravos sostuvo pláticas para adquirir a Lobos BUAP, pero no se pudo cerrar la operación debido a los derechos de televisión.

El contrato establece que quien adquiera a Lobos deberá hacerlo con los derechos de transmisión que a la fecha pertenece a Televisa y que vencen hasta el 2021. De lo contrario debería indemnizar a la televisora el importe de lo ya pagado a Lobos BUAP.