De cara a la batalla

Este día se pone en marcha la agenda de actividades previa a la función de box en la que el noqueador juarense Bryan ‘El Niño’ Flores hará su primera defensa del título Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo, el próximo 23 de noviembre, frente al nipón Hirotsugu Yamamoto.

El primer evento rumbo a la velada boxística sabatina es el entrenamiento público que tiene como sede la Plaza de Armas en el centro histórico de la ciudad, a partir de las 16:00 horas.

Para mañana jueves 21 de noviembre se darán los detalles de la cartelera en la conferencia de prensa programada a las 12:00 horas en el Centro Municipal de las Artes (CEMA).

El viernes se realizarán los exámenes médicos de rigor a cada uno de los boxeadores que integran la papeleta y la ceremonia oficial de pesaje, a las 12:00 horas en la Plaza de Armas.

La función de box está programada para dar inicio a las 17:00 horas en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

El pugilista fronterizo tendrá una auténtica prueba de fuego en su regreso a casa, encabezando la cartelera de la última función profesional de este 2019 que tiene como sede esta ciudad.

Bryan, que no conoce la derrota en 23 combates, 12 de los cuales ha ganado por la vía del nocaut, hizo su preparación en Hermosillo, Sonora, bajo las órdenes del manager José Alfredo Caballero.

El que fuera seleccionado nacional juvenil, en su etapa como amateur, está motivado por el reto que representa la confrontación ante el japonés.

“Un rival tan complicado como Yamamoto significa que mi empresa confía en mí, que saben que no les voy a fallar y tampoco a mi gente, a la gente de Juárez que siempre ha confiado en mí y que gracias a ellos hoy estoy como campeón y encabezando una cartelera, cumpliendo la primera parte de mi sueño porque este sueño no se termina hasta ser campeón mundial”, comentó el peleador juarense.

En el duelo semifinal verá acción Diana ‘La Bonita’ Fernández, que sostendrá una auténtica guerra frente a la excampeona mundial Esmeralda ‘La Joya’ Moreno.