Cuarta baja de Los Bravos; se va Brian Rubio

A través de sus redes sociales el delantero tapatío Brian Rubio se despidió de la afición juarense, luego de convertirse en la cuarta baja de los Bravos rumbo a la Apertura 2021 de la Liga MX. Ayer, algunos medios especializados en futbol publicaron que Rubio interesa al Herediano de Costa Rica, equipo con el que jugó en el 2019.

“Mi estimada gente de Juárez Llego el momento no deseado pero esperado. Me despido de una gran institución @fc_juárez que en su momento me brindó sus puertas para formar parte de ella…”, escribió el jugador de 24 años de edad.

“…no escribiré mucho simplemente agradecer a toda aquella persona (en general) que me dio su calidez y confianza GRACIAS nos vemos pronto”, agregó Rubio.

Brian llegó a los Bravos para el Clausura 2020, torneo del que se jugaron solamente 10 jornadas antes de que fuera cancelado, y en el que vio acción en seis juegos, con 50 minutos totales en la cancha.

En el Clausura 2021, Rubio vio acción en cuatro partidos, todos como suplente, y acumuló 58 minutos sobre el terreno de juego.