Cuando necesitamos a Memo siempre aparece: Jorge Sánchez

Doha.- El defensa Jorge Sánchez le puso la capa de héroe a Guillermo Ochoa, quien le atajó un penal al polaco Robert Lewandowski.

Tras el empate sin goles ante Polonia en el debut en Qatar 2022, el jugador del Ajax de Países Bajos aseguró que aunque hicieron un buen trabajo grupal, lo de Ochoa es de destacarse.





"Siempre lo he dicho, desde que tengo a Memo en el América, él es una persona que trabaja mucho, con mucha dedicación; él nos ve entrenar a nosotros y nosotros a él y creo que todos queremos ir por la misma línea, que cuando necesitamos a Memo siempre aparece, sea en la Selección o en América", dijo Sánchez.

"Así que muy agradecido ahora con Memo, con todo el equipo que no se bajoneó, que siguió adelante, siguió luchando y creo que eso es lo más bonito del Mundial, disfrutar de estos partidos tan importantes y venimos a ganarlos así que esperemos el próximo partido salir con todo y ganarlo".

¿Es injusto señalarlo como héroe en un esfuerzo grupal?

"No, claro que fue el héroe, si él no hubiera atajado el penal nos hubiéramos ido uno abajo y no sabemos si ahora estuviéramos un poquito intranquilos por el partido que se dio", añadió.

"Yo creo que Memo siempre que lo necesitas aparece. También rescató la labor de todo el equipo y y todos los de la banca que estuvieron, apoyándonos y la afición que estuvo siempre con nosotros".

¿Ahora viene una Argentina más complicada tras su derrota?

"Nosotros también queremos ganar, ellos también quieren ganar; creo que eso es lo importante, no vemos tanto que ellos estén heridos porque pues quieren los tres puntos", dijo el lateral.





Sin distracciones para Lewandowski

Sánchez dijo que ninguno de ellos le dijo algo a Robert Lewandowski previo a tirar el penal que atajó Ochoa.

"Todo fue de Memo; se acercó no sé lo que le dijo, pero todo fue labor de Memo y qué bueno que pues el penal fue importantísimo para nosotros, para rescatar un punto o mínimo intentar ganar que eso es es lo que intentamos desde el primer minuto", expresó.