Corren el West Texas Maturity

Un grupo de diez caballos mayores tomará parte esta tarde en el West Texas Maturity, con bolsa de 128 mil 500 dólares, que se correrá en el Hipódromo de Sunland Park en una distancia de 400 yardas.

La carrera principal de la cartelera de hoy es una carrera abierta para tresañeros y mayores.

Cuatro pruebas del pasado 15 de febrero determinaron a los competidores para esta carrera, liderados por el clasificado más rápido, Jess Bein the Hero.

El entrenado por Josué Ponce luce duro al menos en el papel; ha ganado 11 carreras y terminó fuera de la exacta sólo una vez en sus 16 arranques de por vida.

Disfrutó de una racha ganadora de cinco carreras en 2018, que incluyó cuatro stakes, y su derrota más reciente fue en diciembre cuando terminó segundo detrás del campeón Jessies First Down.

Jess Bein the Hero llevará en la monta al jockey defensor y líder actual de cuartos de milla en Sunland Park, Manuel Gutiérrez.

El caballo de seis años fue criado en Texas por Curtin Crenwelge, de la yegua de Mr Jess Perry, Jess Braggin. Es propiedad de Juan Martínez.

A pesar de ser el segundo clasificado más rápido, el Believe Me Irene está 8-1 en la línea de apuestas. La única potra o yegua en el campo, Believe Me Irene es hija de Valiant Hero y nunca ha terminado más allá del segundo lugar en sus cuatro carreras anteriores en Sunland o en sus tres intentos a 400 yardas.

Believe Me Irene partirá desde la novena posición.

Walcott, que partirá desde el arrancadero número dos, desarrolló una afinidad por las 400 yardas durante el 2018. Las cinco victorias del caballo capado producto de Tee Cos las consiguió todas como tresañero el año pasado, cada uno en 400 yardas.