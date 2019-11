Consiguen victoria Gigante

East Rutherford, Nueva Jersey¬— Los Vaqueros de Dallas no necesitaban una victoria dominante, aunque con la programación de partidos que tienen, sí requerían un triunfo y lo consiguieron por score de 37-18.

Anoche, el duelo divisional no concluyó con muchas jugadas destacadas.

Hubo sanciones absurdas y pésimas pérdidas de balón.

Los Vaqueros hubieran ganado fácilmente, pero los Gigantes de Nueva York, que tienen un récord de 2-6, hicieron un intento fuerte en el cuarto período.

Por lo que sea, sí se logró una victoria.

Los Vaqueros salieron de Nueva York con una victoria que no sabían si iban a lograr cuando llegaron al Estadio MetLife.

Dallas mejoró su récord a 5-3.

Los Vaqueros se esforzaron mucho al igual que los Gigantes, quienes tuvieron dos errores a la defensiva que dieron lugar a anotaciones.

Sin ellos, no hubieran logrado derrotarlos.

Fueron dos grandes jugadas que afectaron a los Gigantes.

Dak Prescott lanzó una intercepción en la primera jugada del partido, ya que nunca vio al profundo Antoine Bethea que estaba cerca de la línea de golpeo.

Prescott se recuperó de ella y lanzó tres envíos para anotación, logrando que los Vaqueros de Dallas consiguieran el triunfo sobre los Gigantes de Nueva York, juego que fue retrasado brevemente, debido a la presencia de un gato negro en el campo.

Prescott le hizo un lanzamiento a Blake Jarwin para una anotación de 42 yardas que era muy necesaria en el segundo período.

Agregó un pase de 15 yardas hacia Michael Gallup y uno de 45 yardas a Amari Cooper en el cuarto lapso, para que Dallas, derrotara a Nueva York por sexta ocasión consecutiva.

Brett Maher pateó tres goles de campo, incluyendo uno de 52 yardas en los últimos segundos de la primera mitad que le dio a Dallas la ventaja en el marcador después de haber estado en desventaja por 12-3 en el segundo período.