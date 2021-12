Considera Reinoso aberrante cambio Antuna-Córdova

Ciudad de México.— Carlos Reinoso, leyenda del América, no se guardó nada y reconoció que el posible intercambio entre Águilas y Chivas por Sebastián Córdova y Uriel Antuna sería una aberración para los azulcremas.

"Para mí es un jugadorazo. Creo que a Córdova algo le está pasando, algo pasa con él porque no se puede olvidar de jugar bien al futbol.

"Creo que sería para mí, sentado en mi casa como americanista, sería una aberración cambiar a Córdova por Antuna", expuso en una transmisión en Instagram.

Los aficionados de ambos equipos se han manifestado en contra de este movimiento.

"Si traen a Córdova no compro nada de mercancía, no vuelvo a ver sus partidos, no vuelvo a pisar el Akron, no vuelvo a darles un peso. Prefiero tragarme los malos pases de Antuna que ver un exiliado aquí", publicó en Twitter @GueroAndrade09.

Algunos seguidores del Rebaño criticaron el vínculo del dueño del equipo Amaury Vergara, con el odiado rival.

"Es una burla lo que hacen con sus tratos con América. Jorge Vergara se estará revolcando en la tumba. Qué desfachatez. Esto no es Chivas", escribió @Angel_EHache.

Los aficionados azulcremas hicieron tendencia a Sebastián Córdova, recordando, principalmente, cuando festejó mostrando a la afición del Guadalajara su playera, para que estos vieran "quién manda".

"Afición de América no desea a Uriel en el club. La afición de Chivas, emocionados con la llegada de Córdova. Creo que la exigencia que tiene el Cub América es grande. Hacer negocios con tu mayor rival en el futbol mexicano es lo peor que podrías hacer", dijo @JUANMACABADA.

El acuerdo aún no es oficial, pero pinta para ser uno de los más polémicos en la historia del balompié nacional.