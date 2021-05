Conquista juarense Andrés Sánchez la Liga de Expansión

Cortesía

El portero juarense Andrés Sánchez se coronó campeón del Clausura 2021 de la Liga de Expansión con los Alteños de Tepatitlán, al empatar ayer 2-2 con Atlético Morelia en el juego de Vuelta de la gran final y ganar 3-2 en el marcador global.

Tepatitlán calificó a la liguilla como sexto lugar general y sorprendió en la final por el título a unos Canarios que habían terminado como líderes generales.

El ex jugador de Bravos de Juárez, Víctor Mañón, puso en ventaja al equipo de Jalisco al minuto 28 cuando recibió el balón por la derecha y sobre la esquina del área grande sacó fuerte disparo de pierna derecha, pegándole al balón con la parte externa del pie para que tuviera más efecto e hicieron inútil el vuelo del portero Alejandro Arana.

El gusto le duró muy poco en ese momento al ‘Tepa’, pues apenas dos minutos después llegó el empate de Morelia cuando Juan Vega condujo el balón por la banda izquierda, mandó centro al corazón del área grande y Carlos Acosta remató hacia atrás, en busca del segundo poste y logró superar el vuelo del juarense Sánchez.

Inmediatamente después del gol de los Canarios, el técnico de Tepatitlán, Francisco Ramírez, apareció tirado en el suelo, con las manos en la cabeza luego de haber sido golpeado por un vaso con líquido y hielos que aventaron desde las tribunas. El incidente no pasó a mayores y solo quedó en reclamos de la banca visitante hacia los anfitriones.

Andrés Sánchez no fue requerido en muchas ocasiones durante el juego y en el minuto 32 tuvo un contacto con otro ex Bravo, Edu Pérez, cuando salió a disputar por abajo el balón.

En un centro que nació por la lateral derecha, el balón cruzó el área a ras de césped y Diego Jiménez sin marca nada más tuvo que empujarlo al fondo de las redes al minuto 45 para que el Morelia se fuera arriba 2-1 y el marcador se empatara a dos goles por bando.

En la segunda parte los dos equipos salieron decididos a encontrar el gol que marcara la diferencia, pero conforme avanzaba el reloj lo hacían más con entusiasmo que con orden. Al minuto 75 Sánchez se aventuró a salir hasta el límite del área grande y logró tapar ahí un disparo de Acosta.

Después, al minuto 84 Luis Márquez, de Tepatitlán, entró al área grande y desde que sintió que el defensa Víctor Milke se barría dobló las piernas, cayó al pasto y el árbitro marcó la pena máxima.

El propio Márquez se encargó de cobrar la falta con la pierna zurda, engañó a Arana y anotó el gol que le dio el triunfo en el global y el título de campeones del Clausura 2021 a los Alteños.

Tepatitlán deberá enfrentar a Tampico Madero, campeón del Apertura 2020, para definir al Campeón de Campeones de la Liga de Expansión.

MARCADOR

A. Morelia 2, Tepatitlán 2

Global: 2-3

0-1, Min. 28, Víctor Mañón

1-1, Min. 30, Carlos Acosta

2-1, Min. 45, Diego Jiménez

2-1, Min. 87, Luis Márquez

Juego de Ida

Tepatitlán 1, Morelia 0

Goles

1-0, Min. 62, Sergio Ceballos

Campeón de Campeones

Tepatitlán vs Tampico M.

(Horarios por definir)