Conmovido por superar a su ídolo

Los Ángeles—Desde el primer día que LeBron James tomó un balón de basquetbol, sólo quiso emular a Mike.

James y sus amigos más cercanos idolatraban a Michael Jordan mientras crecían juntos en las canchas callejeras de Akron.

Mientras se transformaba en una promesa del deporte, capaz de dar el salto de la secundaria a la NBA como primera selección del draft, James estudiaba, imitaba y se inspiraba profundamente con los encestes de Jordan que daban mucho que hablar, su ‘fadeaway’, su impetuosa competitividad, incluso los pequeños detalles de la manera como Jordan usaba sus zapatillas y pantalones cortos.

James se puso el número 23 en la espalda tan pronto como pudo hacerlo en el décimo grado de secundaria.

“Él era todo”, dijo James.

Jordan también admiró el juego de James durante muchos años.

“Quiero felicitar a LeBron por llegar a otro gran hito durante su increíble carrera”, dijo Jordan en un comunicado enviado el jueves a The Associated Press a través de su portavoz Estee Portnoy.

Cuando James rebasó el miércoles por la noche el total de puntos de Jordan en su carrera, lo hizo en un par de Nikes que decían “Gracias M. J.” escrito en los costados. Ese homenaje no describe todo lo que el brillo de Jordan significó para un muchachito que soñó con una mejor vida jugando con una pelota.

“M. J. fue una inspiración”, dijo James. “M. J. fue un relámpago en una botella para mí, porque yo quería ser como él”.

James ahora tiene 34 años y tres anillos de campeonato y una formidable carrera de 16 años en la NBA. Pero él sigue maravillado por Jordan, quien para él ha representado la cima del éxito durante toda su vida.

Dejó atrás a Jordan para quedar cuarto en la lista histórica de anotadores de la NBA con una jugada de tres puntos en el segundo cuarto del partido de los Lakers contra los Nuggets, que Los Ángeles perdió 115-99 ante Denver.

James superó los 32 mil 292 puntos de Jordan con otra muestra de la fuerza física que define su estilo de juego que fue influido por la combinación de agresividad y elegancia de Jordan.

James terminó con 31 puntos, siete rebotes y siete asistencias. Sus compañeros de equipo trataron de reaccionar cerca del final, pero sufrieron su cuarta derrota consecutiva en una temporada que parece condenada al fracaso.