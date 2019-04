Con tintes de revancha

Con sabor a revancha los Centauros de Ciudad Juárez enfrentarán hoy a las 14:00 horas a los Tequileros de Jalisco, en acciones de la semana 6 de la Liga de Futbol Americano de México y, al mismo tiempo buscarán dejarlos prácticamente fuera de los playoffs.

Los Centauros llegan a este partido después de una semana de descanso y dos victorias consecutivas, con un récord de 2-2, mientras que los del estado de Jalisco tienen marca de 1-4, ese único triunfo lo consiguieron precisamente ante los juarenses.

“Va a ser un partido completamente diferente al de allá, primero que nada porque somos locales, ellos tienen que lidiar con la logística del viaje y todo eso, entonces eso es una ventaja para nosotros y como el equipo viene de menos a más, vamos a salir muy fuertes, como dicen, la venganza es un plato que se sirve frío, entonces vamos por ese triunfo”, declaró Juan Carlos Barraza, mariscal de campo de los Centauros, después del entrenamiento que tuvieron ayer en el Estadio 20 de Noviembre.

De igual manera piensa el receptor César Chávez, que en el primer partido contra los Tequileros sufrió una lesión de hombro.

“No va a ser el mismo juego que tuvimos allá en Guadalajara, ahorita nosotros venimos ya más preparados, más unidos como equipo y más fuertes, entonces no va a ser nada fácil para los Tequileros ganarnos”, consideró Chávez.

“En ese mismo juego se me lastimó un tendón del hombro, pero ahorita ya estamos preparados otra vez, hicimos terapia, haciendo pesas y ya estamos preparados”, agregó el receptor.

Chávez fue en aquel juego celebrado en el estadio 3 de Marzo el primer jugador en la historia de los Centauros en anotar un touchdown, algo que el jugador todavía no olvida.

“Fue justamente contra Tequileros allá en su casa y para poder abrir esta hambre de puntos es algo emocionante, es algo que te llena de energía y te hace querer más, es algo adictivo, entonces ahora contra Tequileros espero otra vez abrir con una anotación", dijo Chávez.

Por su parte el linebacker Adán Zamora consideró que todos los partidos son difíciles y el de hoy no será la excepción.

“Siempre hay que dar todo lo mejor dentro del campo, creo que los resultados van a salir favorables para el equipo de Centauros, ya que estamos de locales y realmente nuestro público se ha portado al nivel. Va a ser un gran apoyo, ahora les toca venir al 'estado grande' y a ver cómo nos va”.

Zamora también considera que la unión ha sido la clave para que la defensa de los Centauros sea una de las más sólidas en la liga.

“La unión, ya nos estamos uniendo, ya estamos agarrando el hilo, ahora sí, estamos cada vez más en la sintonía de lo que es el futbol y realmente es eso, cada uno de los chavos sabe jugar", declaró.