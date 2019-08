Choque de titanes en Rusia

Moscú, Rusia— Anthony Yarde está invicto, aún no ha sido probado en el nivel superior, peleando contra uno de los campeones más peligrosos del boxeo fuera de casa frente a 7 mil 500 fanáticos hostiles y aún cree que la pelea de hoy será fácil.

En el Tractor Sport Palace en Chelyabinsk, una ciudad industrial a dos horas al este de Moscú, hoy por la noche, el héroe de la ciudad natal Sergey Kovalev, posiblemente el mejor boxeador profesional de Rusia, defiende su título de peso semipesado de la OMB contra Yarde en una pelea que ha dividido la opinión de expertos.

Yarde ha ganado todas sus 18 peleas profesionales, deteniendo a 17 de sus víctimas antes del campanazo final y dejó caer a sus oponentes un total de 30 veces en una sucesión de peleas simples; Yarde no ha estado cerca de perder un asalto como boxeador profesional. Yarde insiste en que es debido a su habilidad y poder, sus críticos insisten en que lo han emparejado cuidadosamente, lo cual es una forma educada de decirlo.

Kovalev ha sido campeón mundial de forma intermitente desde 2013, ha estado en algunas peleas brutales, memorables y sangrientas y ahora a sus 36 años se enfrenta a las última etapa de una gloriosa carrera. Sin embargo, el ruso, que comenzó sin nada cuando se mudó a Estados Unidos para pelear en 2009, ha estado en 15 peleas consecutivas por el título mundial, es considerado el mejor peso semipesado del mundo en este momento y en Chelyabinsk su foto cuelga en las paredes.

Sergey Kovalev no quiere hablar mucho de Canelo Álvarez y su posible pelea con él para cerrar 2019, pues reconoce que, si no es capaz de vencer a Anthony Yarde este sábado, no sólo no habrá pelea con el mexicano, sino que además su oportunidad de sumar una cifra millonaria se habrá ido por la borda.