Cátcher chihuahuense firma con los Rangers de Texas

Chihuahua, Chih.- El joven de 17 años, Sebastián Baquera, se convirtió en el tercer chihuahuense en firmar contrato con una organización de Grandes Ligas, tras acordar con los Rangers de Texas.

El pasado 15 de enero, día en que se abrió el periodo de firmas internacionales, los chihuahuenses Cristian Muñiz, con Dodgers de Los Ángeles, y Kevin Robledo, con Marlins de Miami, acordaron unirse a tales organizaciones.

“Estoy muy orgulloso de poder dar este paso y estoy agradecido con Dios, con mis papás y todos los que me ayudaron para que esto fuera posible”, explicó Baquera momentos después de firmar su contrato. “Desde niño siempre soñé con firmar con un equipo de Grandes Ligas y el día de hoy lo he podido conseguir”.

“En este camino he vivido muchas alegrías y también tristezas, pero he podido tener muchas experiencias como que con disciplina todo se puede lograr. Cada sacrificio es difícil porque sacrificas cosas como la familia y los amigos, pero vale totalmente la pena”, agregó. “Siento mucha emoción de que voy a estar de regreso en los campos, pero ahora en una nueva aventura y me voy a seguir preparando para ser mejor cada día”.

Esto lo indicó según un comunicado de los Diablos Rojos del México, con los que inició su desarrollo como pelotero profesional.

Baquera nació en Chihuahua el 11 de enero de 2007 y desde pequeño lo llevaron a los juegos de su papá a nivel amateur. Fue a partir de los 5 años de edad que empezó a jugar al ser parte de la Liga Centauros. A los 12 años se dio cuenta de que quería ser pelotero profesional después de haber participado en distintos eventos Estatales y Nacionales.

Apenas en 2022 firmó para Diablos Rojos del México, para formar parte de la Academia Harp Helú, y de ahí fue visto por varias organizaciones de Grandes Ligas, hasta su firma de esta semana.