Carreón sueña a lo grande

Con el proceso cumplido luego de haber superado la etapa estatal, regional y nacional, ahora el reto para el peleador juarense Jairo Carreón es demostrar su fuerza y habilidad a nivel internacional en el Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas 2019 en Bahréin.

“Tengo una gran expectativa del Mundial, quiero dejar el nombre de México en alto, ya que somos pocos los que tenemos la oportunidad de asistir”, expresó el deportista fronterizo.

La cita en el país asiático es a partir del 11 de noviembre, para finalizar el 16 del mismo mes, aunque el artemarcialista partirá de esta frontera mañana miércoles para tratar de adaptarse al ambiente y horario de la ciudad sede.

“Los organizadores recomiendan llegar dos días antes y eso vamos a hacer para acomodarnos en el horario”, dijo el atleta chihuahuense. “Es una isla (Bahréin) y no sabemos cómo está la humedad, pero tenemos preparado el cardio para que no nos afecte nada”, explicó.

Carreón González obtuvo el boleto a Bahréin luego de proclamarse campeón en la justa Nacional de este deporte en peso welter (-77 kilogramos), en agosto del año en curso al derrotar a un representante de Guadalajara.

“Soñamos a lo grande, traernos la de oro, estamos preparados para eso, tanto física, como mentalmente”, puntualizó.

Al igual que Jairo Joann otros 31 peleadores de distintos países participarán en esta justa, por lo que la competencia arrancará en fase de eliminación en dieciseisavos de final.

“Como no conozco a mis contrincantes, es estar preparado para cualquier situación; ver las peleas de los torneos de antes y checar los detalles que hemos hecho mal”, comentó el artemarcialista.

Carreón viene precisamente de participar en el Campeonato Nacional, su última competencia, en la que disputó dos peleas y resultó vencedor en ambas.

Jairo tendrá su primer combate el día que arranquen las actividades, el 11 de noviembre, y en caso de avanzar tendrá un pleito cada día, por lo que será clave cuidarse de los golpes y resistir físicamente.

Además el juarense cuenta con una característica que podría aprovechar, pues será el peleador más joven de los 32 que buscarán proclamarse campeones del mundo.

“Tenemos la juventud y las ganas de salir con la victoria. Esto significa que estamos haciendo las cosas bien, no es coincidencia que califiquemos al Mundial y se siente un gran orgullo representar a México”, finalizó.