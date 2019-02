Carneros, enfocados en el futuro

Thousand Oaks, Calif.— Los Carneros de Los Angeles tienen mucho trabajo por hacer durante la temporada baja.

Gracias a su participación en el Supertazón, tienen un tiempo relativamente corto para hacerlo.

Sean McVay ha declarado que son pocas las cosas que ama más que su próximo desafío, el entrenador ya está realizando sus tareas de la temporada baja con los Carneros con una motivación extra después de haber tenido esa experiencia en la derrota que sufrió Los Ángeles por marcador de 13-3 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en Atlanta.

“Si uno no puede manejar el recibir golpes y responder, es probable que este negocio no sea para uno”, comentó este martes, un usualmente energético McVay en el complejo de entrenamiento de los Carneros.

“Ésa es la única manera que conozco para responder como entrenador. Sé que nuestro staff de entrenadores se siente de la misma manera. También creo que nuestros jugadores piensan lo mismo y eso es poderoso. Si las cosas son siempre fáciles, uno nunca tendrá la oportunidad de ser puesto a prueba y encontrar la respuesta”.

McVay comentó que no está preparado para tomar vacaciones, y que ya tiene una larga lista de pendientes.

Los Carneros deben reemplazar al entrenador de mariscales Zac Taylor, quien se convirtió este lunes en el entrenador en jefe de los Bengalíes de Cincinnati.

McVay asistirá al combinado de reclutamiento de la NFL que se efectuará en tres semanas, y jugará un papel importante en las numerosas decisiones que tendrá que tomar el manejador general Les Snead sobre la alineación, dentro de un marco de evaluación en el que tendrá poco tiempo antes de que inicie la agencia libre el próximo mes.

“Cuando uno llega hasta este punto de la temporada, que ciertamente es una bendición, se queda realmente muy rezagado en muchas cosas que habitualmente suceden”, aseguró McVay.

Este martes, los campeones de la Conferencia Nacional se encontraban mayormente alegres mientras limpiaban sus casilleros, aunque la derrota que tuvieron en el Supertazón tomará algunas semanas en desaparecer.

Jared Goff ya había visto la grabación del Supertazón, dándole un vistazo muy de cerca a las numerosas fallas de su ofensiva.

“Definitivamente, esto duele”, comentó Goff, quien tendrá su cuarto entrenador de posición en cuatro temporadas.

“Es difícil. Tal vez, nunca pueda superar esto. Será difícil, pero definitivamente es algo que nos motivará y algo que utilizaremos. No es fácil decir esto cuando sabemos que si hubiéramos ganado, en este momento probablemente estaríamos en el desfile y hubiera sido muy divertido, además de las muchas cosas diferentes que conllevan el ganar el Supertazón. Es difícil poner eso en perspectiva, aunque hubo muchas cosas buenas que resultaron de esta temporada”.