'Canelo me ha regresado a la vida a mi hija’

Tomada de internet / Saúl Álvarez

Ciudad de México— Alma Magaña desea conocer en persona al boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, para agradecerle la ayuda que brindó al financiar los gastos del hospital en donde se realizó el trasplante de hígado de su hija, Natalia, de dos años de edad.

“Me encantaría conocerlo y que conociera a Natalia, darle las gracias personalmente de que me ha regresado a la vida a mi hija; gracias a él, fue una parte muy importante, también a la Fundación Trasplante y Vida”, comentó la madre de la menor.

Natalia nació sin conductos biliares, por lo que era urgente que se sometiera a un trasplante de hígado, operación que implicaba un alto costo, por lo que madre comenzó a buscar la forma de reunir los recursos.

Al llamado de la familia, originaria de Jalisco, respondieron sus paisanos, la golfista Lorena Ochoa, quien subastó una partida de golf; y el resto, la parte más importante, fue donada por el pugilista ‘Canelo’ Álvarez.

El pasado viernes 23 de abril se liquidó la cuenta del hospital, en Salt Lake, en Utah, Estados Unidos, por 80 mil dólares, en donde Natalia recibió un fragmento del hígado de su madre.

“Él corrió con la cuenta de todo el pago financiero, porque para nosotros sí es muy difícil haber recabado tanto dinero, era muchísimo dinero lo que se necesitaba y gracias a él, y a su gran corazón, ahorita podemos estar un poquito más tranquilos”, comentó Alma.

Para la intervención de Natalia y su mamá, realizada el 11 de noviembre del año pasado, el doctor Manuel Rodríguez Dávalos y su equipo de especialistas del hospital donaron su trabajo.

Ambas se encuentran en perfecto estado de salud, particularmente Natalia, cuyo cuerpo aceptó favorablemente la donación del órgano y comienza a hacer su vida normal.

“Ella no lograba caminar porque le faltaban muchas fuerzas, entonces sus piernitas, después de ser trasplantada empezó a caminar y de ahí no paró, Natalia es un torbellino, pero así la quiero, bien traviesa, pero no le hace así la queremos, traviesa y todo”, dijo Magaña.

La Fundación Trasplante y Vida, dirigida por Carolina Silva, fue el enlace entre Natalia y sus donadores, en este caso que resultó favorable, pero quedan otros pendientes.

“Hemos tenido muchos otros niños, muchos casos que hemos apoyado a lo largo de todo el tiempo que tiene Trasplante y Vida trabajando, pero nos quedan muchos por seguir”, comentó Carolina.

“Sobre todo los niños que tienen algo especial que a los donantes les gusta apoyar, por supuesto nos gusta apoyarlos, si tienen tanto camino por delante”, dijo Silva.

La directora de la fundación mencionó que tampoco conoce personalmente a ‘Canelo’ Álvarez, ya que durante todo el trámite los acuerdos fueron con uno de sus asistentes.

Las tres, Natalia, a través de su mamá y Silva, le desearon suerte al boxeador mexicano para su próxima pelea el 8 de mayo, contra Billy Joe Saunders, por la unificación de los títulos supermedianos, en Arlington, Texas.