Candente con el bat

Con un arranque bastante prometedor en el Campeonato Regional de Beisbol, en el que trae la pelota ‘chata’, Eudor García Pacheco busca un lugar en la selección Indios de Ciudad Juárez que participará a partir de mayo en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza.

Sin contar el juego de ayer en contra de Brujos, el toletero del equipo del Municipio registraba .556 de porcentaje de bateo, ocho carreras impulsadas, cuatro anotadas, cuatro cuadrangulares y una base por bola.

De los cuatro cuadrangulares que ha dado, uno de ellos fue con las bases llenas, ante Piratas.

“Muy contento por este inicio en el Campeonato Regional, vamos ajustándonos conforme pasan las jornadas, por el momento me siento muy bien, espero mantenerme en lo que resta de la temporada”, comentó el jugador de 24 años de edad.

El infielder militó como prospecto en la sucursal del mejor beisbol del mundo con Mets de Nueva York y actualmente pertenece a Toros de Tijuana.

“El rendimiento del equipo, de mis compañeros, en estos dos primeros juegos fue excelente, la verdad; este es un juego de conjunto y para que las cosas se den de forma positiva todos tenemos que andar bien, el equipo está bien integrado, con una buena química”, aseguró el pelotero que cubre la tercera y primera base.

Después de tres años (2014, 2015 y 2016) con los Metropolitanos, donde llegó hasta Clase A Fuerte, García Pacheco se convirtió en agente libre y se unió a los Toros de Tijuana.

“La meta es llegar al equipo de Indios, ganarnos un lugar en el grupo con nuestro trabajo de cada fin de semana en este torneo, es muy importante defender la ciudad y poder cumplir con el objetivo que es el título estatal”, dijo el beisbolista de 1.87 metros de estatura.

El jugador juarense, que en sus inicios en el beisbol estuvo en las ligas infantiles de Satélite y Niños Héroes, explicó por qué la temporada pasada tuvo que dejar a Indios en el Campeonato Estatal.

“Estoy firmado con Tijuana desde el año pasado, me mandaron con Indios a jugar unas jornadas, estuve en cinco, y después reporte otra vez en Tijuana, luego me prestaron a Torreón y terminé la temporada en Liga Mexicana. Este año sigo firmado con Tijuana, pero por lo pronto los planes son el regional e Indios”, declaró.

El cañonero no descarta la posibilidad de tener que regresar a Tijuana, ya que no es agente libre.

“Yo no soy agente libre, así que si Tijuana me habla tengo que reportar, no puedo decir que no”, puntualizó.