Buscan Gallos perfección ante Necaxa

Ciudad de México.- Los Gallos de Querétaro tratarán de salvar su boleto a semifinales del Apertura 2019 al recibir hoy al Necaxa, que llega con ventaja de 3-0, tras el primero de la serie.

El conjunto queretano tiene una tarea complicada porque no puede permitirse que Rayos le haga una anotación, pues eso lo obligará a hacer 5, dado que el club de Aguascalientes tendrá gol de visitante.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich puede apelar a que durante el torneo 3 veces anotó 3 goles en el Estadio La Corregidora, pero sólo en 2 se fue en blanco en el marcador.

“Realmente se logró un objetivo que nosotros teníamos, pero lo que se piensa acá, no se piensa en quedar fuera el día de mañana (hoy). Se piensa en avanzar porque ya eso es pasado”, explicó el capitán del Querétaro, Luis Romo.

“Estamos totalmente convencidos de dar la vuelta para llegar a la final y ser campeones que es el objetivo, hoy, después de librarnos del descenso, es el objetivo número uno”.

Sin embargo, el Necaxa sabe salir airoso de dicha plaza, pues en este torneo superó 2-1 a los Gallos, en la Jornada 11.

Los Rayos desean volver a semifinales luego de que el torneo pasado se quedaron en cuartos y no disputan dicha instancia desde el Apertura 2016, cuando los echó el América.