Busca Henry una oportunidad en el Tri

Foto: Mexsport / Henry Martín y compañeros del equipo

Ciudad de México— Henry Martín es el mejor goleador mexicano del Guardianes 2020, por eso desea ser convocado por Gerardo Martino en este proceso mundialista.

"Trabajamos para eso, nos esforzamos día a día en los entrenamientos, el fin de semana en la cancha para llenarle el ojo (a Gerardo Martino) y ser tomados en cuenta. En mi caso trabajamos extra para que así sea, hay muchas cosas qué mejorar y pulir, y por supuesto que me encantaría ser tomado en cuenta para este proceso", dijo el delantero en videoconferencia.

Henry es cuarto en la tabla de goleo, con 5 anotaciones. No obstante, es el segundo delantero con mayor efectividad ya que anota cada 94.8 minutos, solo superado por Hugo Gabriel Silveira, del Querétaro, que anota cada 90. El líder André-Pierre Gignac marca cada 101.13 minutos.

Para el partido contra Costa Rica el 30 de septiembre, el "Tata" convocará solamente a jugadores de la Liga MX, es por ello que se abre la ventana para Henry.

El futbolista dijo que no le preocupa la exposición mediática, siempre y cuando él siga dando resultados.

"Al final hay muchos que de repente llegan y los levantan muy rápido y al poco tiempo se apagan, no me preocupa, ni me da ni me quita si los medios me levantan o dan para bajo, me sigo esforzando y trabajando, siempre enfocado en lo que debo hacer y las cosas afortunadamente se están dando", comentó Martín, de cara al juego de las Águilas frente a Toluca, este sábado a las 9:00 p. m. en el Estadio Azteca.