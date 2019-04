Brujos, a dar la puntilla

Con la serie a favor dos juegos por cero, los Brujos pueden finiquitar la final este día y obtener el título del Campeonato Regional de Beisbol de Primera Fuerza 2019.

El equipo hechicero está a un triunfo de convertirse en el nuevo monarca de la justa regional, pero tendrá que doblegar una vez más a Piratas de Pablo González, un conjunto que dio la sorpresa en la semifinal al derrotar en dos partidos a los que llegaron como campeones y favoritos, los Búhos de Villa Ahumada.

La tercera confrontación y que puede ser definitiva dará inicio a las 14:30 horas en el estadio Carta Blanca.

Si los bucaneros arman la rebelión y logran vencer a Brujos, el domingo se jugará el cuarto duelo de la serie a partir de las 13:00 horas en el mismo parque de pelota de la avenida Reforma.

Pese a lo complicado de la misión, González no descarta que sus dirigidos saquen la casta y puedan alargar la serie.

“Los chavos ya asimilaron las derrotas, durante la semana entrenaron con entusiasmo, saben que nada es imposible, que esto todavía no ha terminado”, comentó el manager de Piratas.

González señaló que al equipo le faltó concentración en los dos primeros partidos, sobre todo a la hora del bateo oportuno, además de algunos errores que les costaron, situación que espera no se vuelva a repetir.

“En los dos juegos tuvimos para ganar, en los dos nos pusimos al frente en la pizarra, pero errores mentales nos perjudicaron, es entendible ya que son jóvenes con mucho camino por recorrer”, dijo.

El conocido ‘Pistolero’ adelantó que por compromisos que ya tenían programados, José Luis Moncayo y Manuel Berthaud no podrán estar presentes en el juego de este día.

Rey David Cruz, un pitcher que viene de ser campeón con los Toros de Navojoa en la Liga Suprema marcará esta tarde.

Hoy se determinará con cuál equipo jugará.