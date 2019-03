Bregman, frustrado

Nueva York—El tercera base de los Astros de Houston, Alex Bergman, se suma al creciente número de jugadores que han expresado frustración con el sistema de renovación de contrato de las Ligas Mayores de Beisbol, debido a cómo es que será compensado.

Bergman, de 24 años, está por ganar 640 mil 500 dólares en el 2019, representando un aumento de 41 mil 500 dólares tras haber terminado en quinto lugar en la votación del MVP de la Liga Americana.

“Simplemente me siento decepcionado y siento que no tuve un buen desempeño el año pasado,” dijo Bergman, de acuerdo con Brian McTaggart de MLB.com. “Entiendo que esto es un negocio, pero creo que un buen negocio querría tener a un jugador contento tras haberse desempeñado al más alto nivel en su equipo, y hacerlo sentir querer quedarse con dicho equipo, como si quisieran que jugara para ellos por siempre. Simplemente estoy decepcionado, y no parece ser que se tengan los mismos deseos”.

Su desempeñó fue ejemplar.

Siendo seleccionado por primera vez al All-Star, Bergman bateó .286/.394/.532 con 31 jonrones y un récord de las Ligas Mayores de 51 dobletes.

Luego le siguió imponiendo un ridículo .553 OBP en ocho partidos de postemporada.

El gerente general de los Astros Jeff Luhnow dijo que Bergman recibió el segundo salario más alto previo al arbitraje que se le ofrece a un jugador de los Astros después de que Carlos Correa recibiera un millón de dólares el año pasado tras haber sido galardonado con los honores de Novato de la Liga Americana del 2015.

Luhnow explicó que el entendía la molestia de Bergman, pero que simplemente era parte del proceso.

“Sé que no es algo satisfactorio debido a que él es un gran jugador y ningún jugador queda del todo satisfecho un año después de que alcanzan el arbitraje con el monto que el club les da. Eso es simplemente la naturaleza de nuestra industria por ahora. Ese es el mundo en el que operamos, y el próximo año, cuando él alcance el arbitraje, entonces se le comenzará a pagar al nivel que se merece”, dijo Luhnow.

Bergman no es el único que se siente exasperado. El zurdo de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, criticó a su equipo por haberle dado un aumento de 15 mil 500 dólares después de ganar el Cy Young de la Liga Americana en el 2018.

El diestro de los Cardenales de St. Louis Jack Flaherty también expresó su desilusión al recibir un pequeño incremento salarial después de haber terminado en quinto lugar en las votaciones de Novato del Año de la Liga Nacional la temporada pasada.