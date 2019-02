Bravos, a darle vuelta a la página

Luego de la derrota sufrida el sábado anterior en casa ante Venados de Yucatán, los Bravos de Juárez cayeron cuatro posiciones en la tabla general y salieron de zona de clasificación, en el Ascenso MX.

Antes de facturar su primer descalabro como local, el equipo juarense se ubicaba en el sexto lugar del pelotón de la ‘Liga de Plata’, pero con el tropiezo ante los dirigidos por Sergio Orduña, descendieron al décimo puesto.

Concluida la jornada seis del Clausura 2019, el cuadro que comanda Gabriel Caballero se estancó en siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Ayer, después de finalizar el entrenamiento matutino, el defensa lateral de Bravos, William Dias Massari, dijo estar listo para regresar a la actividad, tras pagar su partido de suspensión por la tarjeta roja que vio en el juego ante Tampico Madero, en la jornada cinco, lo cual le impidió jugar contra Venados FC.

“Estamos listos, trabajando para el compromiso ante San Luis del próximo viernes, con la idea de ir por los tres puntos porque necesitamos sumar y subir en la tabla”, comentó el número 21 de Bravos.

Dias Massari fue expulsado al minuto 91 luego de una falta sobre Alberto García que le costó el segundo cartón amarillo y por consecuencia la roja.

“Siempre es difícil estar fuera y ver a los compañeros luchar y perder, a pesar de que se jugó bien, a mí me pareció que se jugó bien, pero el resultado no se nos dio”, dijo el defensor.

Antes de su expulsión, William estuvo en los cuatro juegos anteriores (Alebrijes, Leones Negros, Mineros de Zacatecas y Tampico Madero) y en todos fue titular.

“Sabemos que las oportunidades que se nos presentan para ‘matar’ tenemos que aprovecharlas, porque es una competencia difícil aquí en el Ascenso y sabemos que los rivales que vienen a nuestra casa se vendrán a encerrar, entonces tenemos que aprovechar las opciones de gol porque después sufrimos”, señaló el futbolista brasileño.

A su vez, el delantero Rafael Ramazotti habló acreca de su debut con Bravos, el sábado anterior.

“Este primer partido para mí fue importante, lástima que se perdió, pero no tenemos tiempo para lamentarnos”, mencionó Ramazotti, quien entró de cambio al minuto 80 en el duelo ante Yucatán.

El próximo partido de los fronterizos será este viernes 15 contra el actual campeón Atlético San Luis, en el Estadio Alfonso Lastras.