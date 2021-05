Boxeador boricua se entrega tras hallazgo de amante sin vida

Associated Press

San Juan— El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se entregó a agentes federales el domingo en la noche para enfrentar cargos apenas horas después que las autoridades confirmaron que el cadáver de una mujer de 27 años era el de la amante embarazada del púgil.

Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo de golpear a Keishla Rodríguez en el rostro e inyectarla con una jeringa con una sustancia no identificada adquirida en un complejo público de viviendas. La acusación señala que posteriormente Verdejo ató a la víctima de pies y manos y le amarró un bloque pesado antes de arrojarla hacia una laguna de la capital de la isla desde un puente el jueves a las 8:30 de la mañana.

Después el boxeador de 27 años le disparó al cuerpo de Rodríguez desde el puente, señala la denuncia.

El documento asegura que un testigo, el cual no fue identificado, ayudó a Verdejo a secuestrar y asesinar a Rodríguez.

El cuerpo de la mujer fue hallado el sábado en la laguna un par de días después que se reportó su desaparición. La víctima fue identificada el domingo gracias a sus registros dentales, informó el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Limary Cruz, portavoz del FBI, dijo a The Associated Press que la agencia estaba presentando cargos que serán anunciados en las próximas horas. En tanto, la fiscalía federal indicó que no se ha tomado una decisión sobre si se intentará obtener la pena de muerte.

Verdejo y sus abogados se negaron previamente a comentar, y la policía señaló que en un principio el boxeador se negó a cooperar y a responder preguntas.

La familia de Rodríguez indicó que ella estaba esperando un hijo de Verdejo. Keila Ortiz, madre de la víctima, dijo a los reporteros que su hija le había llamado por teléfono antes de su desaparición el jueves y le dijo que Verdejo iba a ir a su casa para ver los resultados de una prueba de embarazo.

“Yo le dije: ‘Ten cuidado’. Porque él ya la había amenazado de que no lo tuviera (al bebé)”, ya que ello afectaría su carrera y a su familia, sostuvo Ortiz Rivera en entrevista con Wapa Televisión.

Verdejo está casado pero conocía a Rodríguez desde la secundaria y habían permanecido en contacto, dijeron los padres de la víctima. Reportaron su desaparición después que no se presentó a su trabajo en una estética veterinaria.

Verdejo (27-2, 17 nocauts) representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de 2012, el mismo año en que pasó al profesionalismo en la división de peso ligero. Su carrera se vio afectada temporalmente luego de sufrir un accidente de motocicleta en 2016 que lo mandó al hospital.

El caso ha generado indignación en Puerto Rico, donde recientemente se encontró el cuerpo calcinado de una mujer tras presentar una denuncia por violencia doméstica, misma que fue desestimada por un juez. Un magistrado de la Corte Suprema anunció una investigación de ese fallo.

Cientos de personas se reunieron el domingo en un puente que atraviesa la laguna en que se encontró el cuerpo de Rodríguez para exigir justicia para ella y otras mujeres asesinadas. Algunos de los asistentes arrojaron flores al agua.