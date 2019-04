Beisbol en México quiere recuperar protagonismo

Monterrey.- Las Grandes Ligas vuelven a México este fin de semana para una serie de dos partidos de temporada regular entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati, pero se encontrarán con un entorno distinto.

Resulta que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un ferviente aficionado del beisbol y está apostando fuerte para que recupere el protagonismo perdido.

México ha sido sede de partidos de temporada regular desde 1999, cuando la temporada de Grandes Ligas abrió con una serie entre Colorado y San Diego en Monterrey, ciudad que también fue sede de tres partidos de temporada regular en 1996, cuando chocaron los Padres y los Mets, además de una serie de tres juegos entre los Dodgers de Los Angeles y los Padres, apenas el año pasado.

Todas las series fueron un éxito, agotándose las entradas para el Estadio de Beisbol de Monterrey, nuevamente escenario de la serie entre Cardenales y Rojos, a partir de hoy.

Pero López Obrador, quien asumió la Presidencia en diciembre del año pasado, quiere que el beisbol en México sea algo más que sólo una serie de partidos anuales.

“El beisbol como es sabido es mi deporte favorito, desde niño en mi pueblo no había más que beisbol y para todos los que han jugado ese deporte saben lo que eso significa”, dijo López Obrador, quien en la plataforma YouTube tiene varios videos en los que se le ve realizando buenos swings. “Todavía juego y todavía ‘macaneo’ (batear) arriba de .300, así como me ven, yo era centerfield (jardinero central) con buen brazo y cubría mucho terreno”.

Esa pasión del mandatario por el beisbol no se quedó sólo en palabras.

Recientemente se anunció la creación de la Oficina de la Presidencia para la Promoción de Beisbol (Promobeis), que es dirigida por Édgar González, un expelotero que pasó dos temporadas en las Mayores como segunda base de los Padres y después fue manager de la Selección Mexicana de Beisbol.

Entre otras cosas, Promobeis tiene la consigna presidencial de colocar entre 60 y 80 peloteros mexicanos en las Grandes Ligas en los próximos años. Actualmente, hay sólo ocho mexicanos en los 30 clubes de las Mayores y para lograr esa cifra, González y López Obrador tienen la mira en los 163 peloteros que actualmente ya se encuentran en Ligas Menores.

“Me gusta el reto, es algo que no se ha hecho y creo que puede dar mucho fruto, creo que es mucho más fácil tener a más peloteros que a jugadores de futbol americano en la NFL; además creemos que con el impulso al deporte haremos que más niños se involucren más y se alejen de los malos hábitos”, dijo González a The Associated Press en una entrevista.