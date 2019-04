Barren Yanquis a Orioles

Baltimore.- Gary Sánchez bateó tres de los siete jonrones de los Yanquis de Nueva York, que apabullaron ayer 15-3 a los Orioles de Baltimore y completaron la barrida en tres juegos.

Nueva York no había conseguido semejante cantidad de bambinazos durante un mismo juego de visitante en más de medio siglo.

Clint Frazier disparó dos cuadrangulares y totalizó cuatro hits, un día después de dar la ventaja a los Yanquis con un leñazo de tres carreras, su primer jonrón en las Mayores desde el 28 de julio de 2017. Austin Romine y el venezolano Gleyber Torres desaparecieron también la esférica por los Yanquis, que volvieron a colocarse por encima de la marca de .500 (5-4).

Las primeras 18 carreras de Nueva York en esta serie llegaron por la vía del cuadrangular. Los Yanquis sacudieron 14 vuelacercas durante los tres duelos, un récord para una serie de esta longitud en Baltimore.

Nueva York no había bateado siete jonrones en parque ajeno desde el 30 de mayo de 1961, cuando lo logró ante Boston. En aquella fecha, conectaron dos bambinazos Mickey Mantle, Roger Maris y Moose Skowron, mientras que Yogi Berra consiguió uno.

Los Yanquis han ganado ocho duelos consecutivos en Camden Yards, su mejor racha de triunfos como visitantes ante los Orioles en la historia.

Sánchez bateó 33 cuadrangulares y fue elegido al Juego de Estrellas en 2017. Pero en 2018 logró apenas 18 palos de cuatro esquinas y jamás en la temporada encontró consistencia con el madero.

El dominicano logró su mejor cifra de jonrones en un partido. Logró leñazos de dos carreras ante David Hess (1-1) en el tercer inning; Mike Wright en el séptimo y Dan Straily en el octavo. Straily hizo su debut con Baltimore.

Sánchez, de 26 años, enfrentó sólo nueve pitcheos. Acumula seis jonrones en la temporada y ha bateado más de uno en el mismo juego 11 veces durante su breve carrera.

Se trata de la mayor estadística de ese tipo para un pelotero en sus primeros 274 encuentros dentro de las Mayores.

La victoria fue para el dominicano Domingo Germán (2-0).



Ligan Tigres 5 victorias

Detroit.- Tyson Ross lució impresionante durante siete innings sobre la lomita, en lo que fue su debut en el Comerica Park, y los Tigres de Detroit se impusieron 3-1 a los Reales de Kansas City, para hilvanar su quinta victoria consecutiva.

Ross (1-1) firmó con los Tigres durante el receso previo a esta campaña, y no había lanzado en casa. Permitió una carrera y cinco hits, además de entregar un boleto y recetar ocho ponches.



Mellizos 1, Filis 2

Filadelfia.- Rhys Hoskins disparó un cuadrangular de dos carreras, Zach Eflin lanzó siete sólidas entradas y los Filis de Filadelfia derrotaron 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Eflin (2-0) admitió un jonrón de Max Kepler para iniciar el encuentro y otros cinco sencillos. Terminó su labor con cinco ponches.



Azulejos 1, Indios 3

Cleveland.- Mike Clevinger repartió 10 ponches y permitió un hit durante cinco episodios en blanco, para que los Indios de Cleveland se impusieran 3-1 a los Azulejos de Toronto, barridos en la serie de cuatro juegos.

Clevinger (1-0) se marchó por un problema de rigidez muscular en la espalda alta. No ha permitido una sola carrera en 12 innings que abarcan sus primeras dos aperturas de la campaña, durante las que ha recetado 22 ponches.



Marlins 3, Bravos 4

Atlanta.- Dansby Swanson conectó un imparable para ganar el partido ante un infield de cinco hombres y los Bravos de Atlanta, con la ayuda de una interferencia del receptor, vencieron 4-3 a los Marlins de Miami.

El emergente Curtis Granderson empató la pizarra por Miami en la parte alta de la novena entrada con un cuadrangular ante el dominicano Arodys Vizcaíno (1-0).



Nacionales 12, Mets 9

Nueva York.- Max Scherzer logró su primera victoria de la campaña, Anthony Rendón sacudió un jonrón de tres carreras, y los Nacionales de Washington superaron 12-9 a unos empeñosos Mets de Nueva York.

Scherzer (1-2) toleró cuatro carreras y ocho hits durante seis innings y un tercio, en los que repartió siete ponches, no dio boletos y propinó un pelotazo. Asimismo, conectó un sencillo que produjo la primera carrera del encuentro.



Rojos 5, Piratas 7

Pittsburgh, Pennsylvania.- Un enardecido Yasiel Puig arremetió en contra de un grupo de Piratas durante una trifulca y fue parte de los cinco expulsados en el triunfo de Pittsburgh por 7-5 sobre los Rojos de Cincinnati.

El problema comenzó en el cuarto inning, cuando el primer lanzamiento de Chris Archer pasó por la espalda de Derek Dietrich. En su turno previo, Dietrich dejó caer su bate y se quedó un momento observando su cuadrangular de 436 pies que terminó en el Río Allegheny.