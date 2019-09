Apunta al Mundial

Estar lejos del hogar y privarse de la compañía familiar en el último año y medio ha valido la pena para el futbolista juarense Santiago René Muñoz Robles, quien ha avanzado de manera exponencial en las fuerzas básicas de Santos Laguna, lo que le ha significado ser parte de la Selección Nacional Mexicana Sub-17, que recientemente obtuvo el campeonato en el ‘Torneo 4 Naciones’ que se realizó en Holanda.

“Es un gran orgullo, algo que desde pequeño soñé. Estoy para aportar lo mejor de mí, poner mi granito de arena y contribuir con el equipo”, comentó el atacante de la escuadra tricolor.

Santiago empezó a jugar desde los cinco años en el Campestre de Ciudad Juárez, para luego pasar a la Liga Champagnat. Durante la primaria y secundaria, que cursó en el Colegio San Patricio, tuvo participación en varios torneos nacionales.

Después jugó en El Paso, Texas, donde tuvo la oportunidad de intervenir en el Torneo Alianza Hispano, en septiembre de 2017, que le abrió la puerta para que finalmente llegara al club Santos Laguna.

“Gracias a Dios las convocatorias se han mantenido; estuve en el Pre mundial y ser protagonista del mismo. Ahora se hizo un excelente papel en ‘Torneo 4 Naciones’ donde se consiguió el primer lugar, sin duda que ese tipo de objetivos que se alcanzan dará mucha confianza al grupo”, aseguró el jugador fronterizo.

El futbolista juarense suma 10 goles con el equipo Sub-17 de Santos. En el Apertura 2018 marcó cinco, en el Clausura 2019 cooperó con cuatro y en el actual Apertura 2019 contabiliza uno.

“El llamado se me dio todo muy rápido y desde que se me comenzó a dar pude aparecer con goles, pude corresponder a la confianza que me ha tenido el cuerpo técnico, pero sobre todo el entrenador de la selección (Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz)”, expresó el originario de esta frontera.

En el pasado Premundial de la Concacaf que se realizó en Brandenton, Florida, en el segundo partido en el que México le pasó por encima 5-0 a Bermudas, uno de las cinco anotaciones fue obra de Santiago.

Dentro de esa misma competencia, en el encuentro ante Trinidad y Tobago, Muñoz fue la figura al marcar un ‘hat trick’.

Ante Estados Unidos, con gol del jugador juarense, la escuadra tricolor obtuvo el triunfo 2-1 y se proclamó monarca.

“Ahora viene el Mundial y tenemos la confianza de que se hará un excelente papel, ya que en los torneos previos hemos tenido buenas actuaciones, con buenos números. Veo además un equipo muy unido que trabaja por un mismo objetivo y vamos a conseguirlo”, puntualizó.