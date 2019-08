Veracruz, al borde de ser el peor equipo... ¡del mundo!

Ciudad de México— Veracruz no encuentra la luz al final del túnel.

Si hoy no vence al Atlético de San Luis, el 25 de agosto los escualos cumplirán un año sin conocer la victoria, un registro que ni las peores marcas de juegos sin triunfo se atreven a desafiar.

El 'Tibu' está a un partido de igualar la máxima racha mundial sin triunfo, 32 juegos que el Derby County de Inglaterra acumuló en un lapso de 7 meses, 5 menos de los que estaría cumpliendo el cuadro jarocho si hoy se va también sin triunfo del 'Pirata' Fuente.

Los 120 millones de pesos que Fidel Kuri pagó para mantener a los Tiburones Rojos en la Liga BBVA se están convirtiendo en la peor inversión de su vida, ya que el equipo no aprendió del descenso que sufrió hace unos meses y por más que se hicieron cambios en la dirección técnica y llegaron algunos refuerzos, el plantel no responde.

La última vez que los jarochos festejaron un triunfo fue el 25 de agosto del 2018, cuando derrotaron en casa 1-0 a Tijuana; a partir de ahí, los escualos se han metido en un tobogán que parece no tener fondo.

El paso de los veracruzanos en los últimos meses ha sido negro, ya que descendieron desde la Jornada 11 del Clausura 2019, torneo que acabaron sin puntos, pues a pesar de sumar 4 empates, la Federación Mexicana de Futbol les retiró 6 unidades a solicitud de la FIFA por diversos adeudos a nivel internacional.

Enrique Meza, uno de los técnicos con mayor experiencia en la Primera División, no ha podido rescatar ni futbolística ni anímicamente a un equipo que luce hundido en todos los aspectos.

Esta campaña, los Tiburones son el hazmerreír del certamen, ya que pasan de dar un espectacular juego que termina 3-3 contra Pachuca, a ir ganando 1-0 al Atlas y terminar perdiendo 2-1, o de salir con un planteamiento defensivo, esperando no ser goleados por los Pumas.

El único que se salva en este conjunto es el joven arquero Sebastián Jurado, quien cada partido se parte el alma para sacar todo lo que le llega, evitando goleadas de escándalo. La zaga del equipo es lenta, comandada por Leobardo López, de 35 años, y un Carlos Salcido, de 39, que hace las veces de volante, aunque sus condiciones lo llevaban más hacia zona defensiva que a puerta rival.

Hoy en su propio estadio, el Veracruz tratará de evitar que el calendario dé una vuelta completa sin verlo ganar, aunque por lo mostrado al momento, parece más viable que el Derby County comparta a partir de esta noche el triste honor de tener la marca de 32 juegos sin victoria.