Aplastan Bills a los Dolphins

Associated Press

Orchard Park— Josh Allen y los Buffalo Bills tenían la intención de no facilitar los playoffs.

Y eso dejó al entrenador Brian Flores y los Miami Dolphins con la esperanza de poder regresar de alguna manera a la postemporada.

En un juego de final de temporada en el que los Dolphins tenían mucho más en juego en el resultado, los Bills pusieron un sello empático en su gran año con una victoria de 56-26 el domingo.

En lugar de ocuparse de sus propios asuntos asegurándose un puesto en los playoffs con una victoria, las esperanzas de postemporada de los Dolphins ahora descansan en si los Jacksonville Jaguars 1-14 pueden derrotar a los Indianapolis Colts más adelante en el día. Con una victoria o un empate, los Colts conseguirían un puesto en los playoffs y eliminarían a Miami.

“Solo estamos preocupados por el día de hoy, ahí es donde está mi mente, nuestro desempeño hoy. No se trata de otra cosa que no sea eso ”, dijo Flores. "No fue lo suficientemente bueno. En este momento, estoy decepcionado de que no hayamos jugado bien hoy ".

Ni siquiera cerca.

Los Dolphins (10-6) no obtuvieron los resultados que necesitaban para asegurarse su tercer lugar en los playoffs en 18 años, luego de que Cleveland venciera a Pittsburgh y Baltimore derrotara a Cincinnati. Y el equipo se deshizo en las tres fases al ser expuesto por un equipo de los Bills que no muestra signos de ceder en sumar la segunda mayor cantidad de puntos en la historia del equipo.

Después de quedarse atrás 3-0 con un gol de campo de 49 yardas de Jason Sanders, Buffalo respondió anotando cuatro veces en el segundo cuarto para construir una ventaja de 28-6 en el medio tiempo. Y los Bills no cedieron en la segunda mitad.

En lugar de confiar en que Cleveland derrote a Pittsburgh, Buffalo cerró con la victoria al segundo cabeza de serie de la AFC en los playoffs.

“Simplemente muestra que este es un equipo de fútbol de Buffalo Bills diferente. No tenemos que meternos en la espalda de nadie ", dijo el tackle izquierdo Dion Dawkins. “Todo esto es obra nuestra. Y se siente bien patear esa puerta de entrada y barrer el Este ".

Allen lanzó tres pases de touchdown e Isaiah McKenzie anotó tres veces, incluida la devolución de un despeje de 84 yardas. La defensa incluso se subió al marcador con Josh Norman devolviendo la primera de tres intercepciones de Tua Tagovailoa 16 yardas para un touchdown.

Allen terminó con 18 de 25 pases para 224 yardas jugando solo la primera mitad antes de ser reemplazado por Matt Barkley. Allen aumentó su total a 4,544 yardas aéreas, para eclipsar el récord de una temporada del equipo de 4,359 establecido por Drew Bledsoe en 2002.

Buffalo igualó un récord de franquicia con 13 victorias, establecido tanto en 1990 como en 1991, al mismo tiempo que completó su primera temporada de barrido de rivales de división.

Los jóvenes Dolphins en reconstrucción podrían haber terminado con victorias de dos dígitos por segunda vez en 11 años, pero se quedaron cortos en Buffalo.

"Nadie quiere ser derrotado así", dijo el esquinero de los Dolphins, Xavien Howard.

“Tienen muchas armas. Josh Allen, hombre, es un gran mariscal de campo que hace grandes cosas con los muchachos que tiene a su alrededor ”, agregó. “Siento que tenemos algo aquí. Todo el mundo cree en Flores. Aunque nos quedamos cortos, siento que el futuro es brillante para nosotros ".

Quizás aún no sea tan brillante como mariscal de campo.

Tagovailoa terminó con 35 de 58 para 361 y tres intercepciones, una más que en toda la temporada, en el lapso de cuatro posesiones en la segunda mitad.

Cerró la temporada con un récord de 6-3, y no tuvo a Ryan Fitzpatrick para rescatarlo como lo hizo el veterano suplente al llevar a Miami a una victoria de 26-25 en el último segundo en Las Vegas el fin de semana pasado. Fitzpatrick no viajó con el equipo después de dar positivo por COVID-19 el jueves.

“Esa no es la forma en que queríamos bajar. Hay muchas cosas de las que aprender ”, dijo Tagovailoa. "Todo lo que puedo hacer es seguir creciendo, seguir mejorando".

La defensiva generalmente robusta de los Dolphins, que ingresó al juego liderando a la NFL al permitir solo 18.8 puntos por juego, permitió en cambio la cuarta mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia, incluidos los playoffs.

Los suplentes de los Bills en la ofensiva se combinaron para tres touchdowns en la segunda mitad. El corredor novato Antonio Williams anotó dos touchdowns por tierra en su debut en la NFL, un día después de ser llamado del equipo de práctica de Buffalo.

Barkley completó 6 de 13 para 164 yardas, incluido un pase de anotación de 56 yardas a Gabriel Davis y una intercepción.