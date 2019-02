Apasionados por los Patriotas

Hace seis años, cuando dos amigos decidieron reunirse en una casa para ver un partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra, surgió la idea de crear un club de aficionados de este equipo, sin saber que en poco tiempo el número de miembros aumentaría considerablemente hasta llegar prácticamente a los mil en esta ciudad.

“Primero empezamos en una casa dos personas para desestresarnos, para tomarnos una cheve tranquilos, y esto fue creciendo”, recuerda Francisco ‘Paco’ Rodríguez, uno de los administradores del grupo.

“La trayectoria del grupo en sí se está yendo sola, nosotros nada más somos la guía de hacer lo correcto, pero se están abriendo puertas poco a poco y hasta ahorita somos alrededor de 954 personas”.

Adán Vielma, otro de los administradores, señala que son un grupo oficial registrado ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Somos de los pocos grupos oficiales en la república, estamos a punto de llegar a los mil aficionados solamente en Ciudad Juárez, en un lapso de dos años y medio”, subraya.

Junto a ellos, Paulina Fierro, una tercera administradora del grupo, reconoce que la mayoría de las mujeres no entiende este deporte y que ella aprendió a base de ver los partidos.

“Tenía amigos que jugaban futbol americano, gracias a ellos aprendí un poquito ahí de las jugadas y sí, yo sé que a veces las mujeres no saben qué onda, también hay muchos hombres que no entienden nada, pero es complicado y es un proceso que no se va a aprender en un día, es poco a poco”, indica.

— ¿Por qué piensan que van a ganar los Patriotas mañana?

“Tenemos mejores jugadores, tenemos mejor defensiva y mejor ofensiva, eso es claro, pero no hay que menospreciar al rival, Rams. Yo la mera verdad soy de las personas que… nos pueden sacar una sorpresa, el primer cuarto se va a definir si tenemos errores, si tenemos fumbles o si tenemos intercepciones”, responde Paco.

“Yo creo que gana Patriotas, yo si lo veo muy cerrado, yo creo que la clave está en la presión que le metan a Brady. La línea defensiva de Rams para mí es la mejor de la liga, si Ndamukong Suh y Aaron Donald presionan a Brady por el centro, ahí se define. Si no llegan a tocar a Brady, siento que el partido se puede alejar de lo parejo y puede ser abierto”, opina Vielma.

“Yo también considero que va a ser un partido muy cerrado, Rams no es cualquier equipo y por eso llegó al Super Bowl, no por nada está ahí, entonces no nos queda más que apoyar al equipo, gane o pierda nosotros siempre ahí vamos a estar apoyando, pero sí tenemos bastantes buenas expectativas de que van a ganar este domingo los Patriotas”, dice Paulina.