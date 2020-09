Ansu Fati se convierte en el goleador más jóven de la historia de España

CNN

Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven en marcar para España durante la victoria de su país por 4-0 sobre Ucrania, en la Liga de Naciones de la UEFA el domingo, informó CNN.

Con solo 17 años y 311 días, el delantero del Barcelona rompió el récord de 95 años que estableció Juan Errazquín, quien anotó su primer gol internacional con 18 años y 344 días.

Fati hizo historia al anotar el tercer gol del partido de su equipo, completando una sensacional exhibición del joven que comenzó ganando un penalti en los primeros minutos.

"Aunque lo conozco bien y sé de lo que es capaz, no puedo decir que no me sorprenda", dijo el técnico español Luis Enrique a los periodistas después del partido.

"Mostró tanta valentía y atrevimiento en hacer lo que hizo en el segundo minuto, derrotando a un jugador con tanta naturalidad. No puedo recordar que haya hecho algo así antes".