Amenazan contrato de Harper

Tomda Nueva York —Cinco años después de que Giancarlo Stanton firmara su extensión con los Marlins por 325 millones de dólares, Bryce Harper lo destronó como el contrato más lucrativo (en total, no en valor anual) en la historia del beisbol tras acordar con los Filis por 13 años y 330 millones.

Normalmente esos récords del contrato más grande suelen durar alrededor de cinco años.

Cuando Stanton firmó el suyo, rompió la marca que implantó Alex Rodríguez en el 2008, seis años atrás.

Rodríguez quebró su propio registro, impuesto antes de la campaña del 2001.

Todo eso nos hace preguntarnos cuánto tiempo durará el récord de 330 millones de Harper.

Y pensando en eso, les dejamos los cinco candidatos con la mayor probabilidad de romperlo.



Mike Trout. Angelinos

Es lo más probable, ¿no? Trout es el mejor jugador de Grandes Ligas ahora mismo, ha sido el mejor por varios años y llegará a la agencia libre antes de que cumpla 30 años al terminar la temporada 2020. Pero no es un hecho que pasará a Harper, principalmente porque entrará al mercado libre con tres años más que los que Harper tenía este año. ¿Alguien le va a dar 35 millones al año por 10 temporadas? ¿A los 29 años? Incluso tratándose de Trout es un riesgo muy grande.



Mookie Betts. Medias Rojas

Al igual que Trout, Betts será agente libre después de la temporada del 2020,y todo indica que él y los Medias Rojas no están cerca de acordar una extensión.

Viene de ganar el Jugador Más Valioso y juega para un equipo que ha demostrado estar dispuesto a gastar.

Tiene un carisma poco común en el beisbol y es 14 meses más joven que Trout.



Kris Bryant. Cachorros

El nombre que más dudas genera en esta lista, pues es un año mayor que Harper, no será agente libre sino hasta tras el 2021 y cumplirá 30 años antes de la temporada 2022.

Pero si se recupera del año pasado y tiene otra temporada monstruosa en el 2019, podría pedirle a los Cachorros una extensión mejor que la que recibió Nolan Arenado de los Rockies la semana pasada (260 millones por ocho años).



Alex Bregman. Astros

Bregman no será agente libre sino hasta después de la campaña del 2022, pero apenas tiene 24 años de edad (lo que significa que entrará al mercado a los 28) y parece ser el mejor pelotero de los Astros, uno de los mejores conjuntos de todo el beisbol.

Es el tipo de jugador alrededor del cual puedes armar a tu equipo y también es un tipo con tremenda personalidad y gran presencia en las redes sociales.

¿No creen que los Yanquis buscarían a alguien así? Si tiene tres años más como el que acaba de tener, el pacto que firmó Arenado no serviría ni como punto de partida.



Juan Soto. Nacionales

Puede ser una tontería empezar a proyectar el contrato de un pelotero como el dominicano Soto, que acaba de cumplir 20 años de edad y no será agente libre sino hasta después de la temporada del 2024 (cumplirá 26 años ese octubre).

Pero entre los nombres más probables si pasan seis años antes de que se rompa el récord de Harper (Soto, el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Vladimir Guerrero Jr.), Soto parece el más indicado.

Primero, es un año más joven que Acuña y juega para un equipo que tradicionalmente ha gastado más dinero que los Bravos.

Segundo, es sólo seis meses mayor que Guerrero, pero probablemente llegará a la agencia libre dos años antes y tuvo un 2018 monstruoso.