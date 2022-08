Amenazan barristas a jugadores de Cruz Azul

Ciudad de México.- Barristas de Cruz Azul se dieron cita desde muy temprano en La Noria para manifestar su enojo por el mal paso del equipo y hasta amenazar a jugadores como Julio César Domínguez y Rafel Baca.

"Estamos conversando de una forma tranquila, siempre hemos sido así, pero si siguen como 'Cata' y Baca esto va a repercutir de otra forma", dijo un aficionado a Juan Escobar, mientras este dejaba las instalaciones en su carro.

"Vamos a salir de esto, todos juntos estamos en una situación difícil y vamos a salir de esto", respondió el paraguayo a los comentarios.

Entre los presentes hubo integrantes de La Sangre Azul, quienes sostuvieron 5 mantas con mensajes para los futbolistas.

"'Cata' y Baca se jubilan o los jubilamos LSA N.A.", se podía leer en una de ellas mantas. "Mancharon nuestra la historia y no hay perdón. Lavan mucho dinero, juegan poco".

"Viajamos por toda la república. Ustedes no piensan en la afición", fue el reclamo de uno de los manifestantes a Alejandro Mayorga. "Rómpete la madre".

El terremoto se generó tras la goleada 7-0 que le propinó el América al equipo, derrota que derivó en el despido del DT Diego Aguirre.

Otras de las consecuencias serían que Baca, Domínguez y el arquero Sebastián Jurado jueguen con la Sub 20 el siguiente partido.

Piden titularidad de Jesús Corona

La afición de Cruz Azul que acudió a La Noria le pidió a Jesús Corona que regrese a la titularidad, pero eso no depende del portero.

"No saben cómo me parto la madre afuera y dentro de la cancha, hago dobles sesiones y sé que ustedes no se merecen esto", apuntó el arquero, hasta ahora suplente de Jurado.

"Me ha tocado vivir las malas y las buenas también, estamos muy apenados con ustedes, yo no me voy a esconder y voy a dar la cara".