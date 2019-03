Alistan Nacional de Powerlifting

Por primera vez en la historia, Ciudad Juárez será sede el Campeonato Nacional de Powerlifting y Bench Press, según dio a conocer Héctor Gallardo, presidente estatal de IPF México, quien agregó que el evento se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo próximo en el gimnasio Alcatraz sucursal Panamericana.

“Estamos esperando 260 competidores, que son los que tenemos registrados, principalmente de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo y obviamente Chihuahua”, comentó Gallardo.

Agregó que el evento que tuvieron en diciembre pasado fue para ellos de prueba y error de cara a este nacional.

“Entonces este nacional vamos a entrar con todo y que sea un parteaguas para que de aquí en adelante los eventos sean de esta misma calidad y pues obviamente que sea todo lo mejor y lo más económico para el competidor”.

También destacó la importancia del desarrollo de las actividades deportivas en esta localidad, pues se estima una derrama económica superior a los 2.5 millones de pesos, tanto en ocupación hotelera como en restaurantes.

En relación a la competencia, señaló algunos de los aspectos que calificarán los jueces para determinar a los ganadores.

“Lo que evalúan los jueces es principalmente los levantamientos, en el caso de sentadilla que no estén moviéndose a la hora de salir con la barra, de que rompan la escuadra, en el caso de bench press que toque la barra el pecho, que esperen las señales de despegue, obviamente que no levanten glúteos, que no levanten los pies, que no levanten cabeza, en el caso de peso muerto que hagan el levantamiento bien, que presenten la barra y obviamente en la bajada que no la suelten”, dijo.

Los campeones absolutos irán con pase directo a los eventos Norteamericano y Panamericano; el Panamericano se llevará a cabo en Costa Rica y el Norteamericano aún tienen que definir la fecha y el lugar.

“Esperamos al público en general para que acuda gratuitamente a apoyar a la delegación Juárez que conforman 130 destacados atletas de esta frontera”, concluyó Gallardo.