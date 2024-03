Alistan competencia

Con la presencia de la irlandesa Catriona Casey, número uno del mundo, así como los hermanos juarenses Luis y Daniel Córdova, uno y dos del mundo, respectivamente, a partir de hoy y hasta el domingo se llevará a cabo el Torneo Profesional de Handball Juárez R48 Stop #6, Roberto Canales MDPA, en las canchas del Club Campestre Juárez.

Los organizadores del evento dieron a conocer ayer en conferencia de prensa que contarán con jugadores de Estados Unidos, México, Canadá y la República de Irlanda.

Ciudad Juárez, según el sitio oficial de este deporte (también conocido como rebote), es conocida como la ‘cuna de campeones’ por producir jugadores de alta calidad en los últimos 60 años.

Además de los hermanos Córdova, otros handbolistas fronterizos de todos los tiempos son Naty Alvarado, Elías Carrillo, ‘Poncho’ Monreal, Salvador Santa Ana, Luis Clarke, Leo Canales Jr., entre otros.

El torneo, considerado un Prostop por la organización ‘Jugadores Profesionales de Handball’ (WPH, por sus siglas en inglés), tendrá la participación de 120 jugadores en todas las categorías, 38 varones y 11 mujeres en PRO.

“Me siento muy bien, es mi primera vez aquí en Juárez, mi primera vez en México, he viajado a los Estados Unidos desde los 14 años, así que es agradable estar aquí porque me he encontrado con grandes amigos que he conocido en muchos torneos, ellos tienen mucha pasión por el handball y eso es muy emocionante”, declaró Catriona Casey, de 30 años de edad y quien juega este deporte desde los ocho.

“Simplemente amé este deporte, es muy adictivo, siempre hay espacio para mejorar, es un gran reto y es muy rápido, además ofrece una gran oportunidad para viajar a través del deporte y hacer una gran cantidad de amigos”, agregó la jugadora irlandesa.

“La temporada pasada yo estaba ranqueado en seis, vengo como recuperándome de una lastimada, entonces estoy emocionado de haber regresado a los rankings donde quiero estar y me da mucho orgullo que venimos como uno y dos aquí a nuestra casa, entonces quiero defender el título, el torneo pasado lo gané, vienes unos irlandeses y no quiero dejar que nos ganen aquí en Juárez”, comentó por su parte el juarense Daniel Córdova, de 31 años de edad.

Córdova invitó a la comunidad para que asistan al evento de manera gratuita y conozcan de primera mano la competitividad del handball.

“Puedes hacer amistades, viajar por el mundo, he viajado por todas partes gracias a este deporte, conocer a gente de Irlanda, de Estados Unidos, de Canadá, es una oportunidad suave. Fui a Chicago becado a la Universidad, son oportunidades que vienen del deporte”.