Afirma 'Canelo' que defenderá a México y golpeará a quien lo insulte

Doha.- Saúl "Canelo" Álvarez no quita el dedo del renglón en su férrea defensa de México y no sólo no espera una disculpa de Lionel Messi, quien supuestamente pateó la playera del Tri, sino que ahora aseveró que dará una golpiza a quien insulte al país, sea quien sea.

El mejor boxeador tricolor de la actualidad advirtió en el programa de televisión "El Mundial que importa" de Imagen Televisión, que no le importa si es un futbolista, boxeador o comentarista el que agreda a su nación, él responderá con los puños para defenderla.

PUBLICIDAD

"No pasa nada y no tengo necesidad de que lo diga o no (una disculpa), no espero eso ni lo voy a esperar nunca en la vida ni aquí y ni en China. Yo no ando con rodeos y siempre voy a defender mi patria, me vale madres si Messi dice una cosa o dice otra o si me dicen que fue otra cosa, no me importa, siempre voy a defender mi patria porque es lo más bonito que tengo, aunque el mexicano sea siempre el peor enemigo de otro (mexicano). Nomás le diría (a Messi) lo que es 'la cagaste, cabrón y asúmelo y pide una disculpa, punto". El hijo de su reputa madre que le falte el respeto a mi nación le voy a meter una putiza, me vale madre quien sea", apuntó.

Álvarez expuso el contexto en el que se dieron las cosas y por la cual reaccionó airadamente en redes sociales, donde futbolistas tricolores, como Miguel Layún, y extranjeros como el argentino "Kun" Agüero lo han criticado.

"Sabes que a los aficionados no puedes controlarlos y por la emoción pueden hacer lo que quieran, tirar la bandera una playera y hacer con ellas lo que se les de su chingada gana y no lo podemos controlar por fanatismo, pero uno, un Saúl Álvarez, que representa a una nación, decir me chingué a un argentino o a uno de Estados Unidos y agarrar la bandera y pisotearla, pues estamos dando un ejemplo muy culero, muy feo, muy de mal gusto, entonces ese es el contexto", expuso Álvarez.