¡Adiós, Alex!

En el marco de la presentación de su quinto torneo abierto, Landa Open 2023, el raquetbolista fronterizo Alex Landa sorprendió al anunciar su retiro profesional cuando culmine este año, por lo que esta competencia que lleva su nombre será la última que juegue en “su casa”, Ciudad Juárez, como profesional.

“Será un evento especial para mí. Con este evento yo cierro mi carrera raquetbolística y qué mejor que hacerlo en las canchas de aquí de Ciudad Juárez”, dijo Landa al borde de las lágrimas durante la conferencia de prensa en la que se presentó el torneo.

Alex Landa, de 35 años de edad, es originario de Chihuahua, Chihuahua, pero ha radicado más de dos décadas en esta frontera, incluso él se considera juarense por todo lo que ha conseguido en esta región.

Landa se retira como multicampeón en diversas competencias, entre ellas fue campeón nacional de México en 2019, además ganó el premio a Deportista del Año Profesional 2019 y en varias ocasiones lideró el ranking del International Racquetball Tour (IRT).

Uno de los episodios que marcó la carrera de Landa fue su decisión de renunciar a representar a México en 2019 y optar por ser seleccionado de Estados Unidos, luego de una polémica decisión que involucró a la Federación Mexicana de Raquetbol al no incluir a Landa (campeón nacional en ese momento) como parte de la delegación de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Ahora el raquetbolista buscará dedicarle más tiempo a su familia y a otros intereses personales a partir de 2024.

“Son momentos difíciles y de tomar decisiones. Vienen nuevos retos, nuevas cosas para mí en la vida. Siento que todavía puedo dar más, pero por cuestiones de lesiones en los últimos dos, tres años nos hemos visto limitados en asistir a torneos y en tener una constancia en los entrenamientos, pero vienen cosas nuevas que me motivan a tomar esta decisión”, explicó Landa sobre las razones de su anuncio.

El Landa Open 2023 se desarrollará del 20 al 24 de septiembre en las canchas del Club Campestre de esta frontera. Además, es un torneo avalado por la Federación Mexicana de este deporte y servirá como una competencia de preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Landa llega a su torneo como campeón defensor luego de vencer al potosino André Parrilla en la final de la edición anterior.

“Cada torneo es un reto nuevo para mí. Ahora no me veo obligado a nada, sino a mostrar siempre lo que me ha gustado hacer por tantos años, entonces este torneo será el último y el más especial, en mi mente siempre está el ganar y ganar”, comentó el raquetbolista fronterizo.

En esta edición solamente habrá competencia en la rama varonil. Algunos de los raquetbolistas destacados que acompañarán a Landa en su último torneo en casa son el chihuahuense Rodrigo Montoya, el potosino Parrilla, el actual campeón mundial Andrés Acuña, originario de Costa Rica, entre otros.

Conózcalo

Alejandro Landa

Edad: 35 años

Fecha de nac.: 20 de marzo 1988

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Residencia: Cd. Juárez/El Paso, TX.

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Disciplina: Raquetbol

Logros destacados

- Campeón Nacional de México en Singles 2019

- Deportista del Año Juarense 2019 en la categoría Deportista Profesional

- Primer lugar del ranking internacional del IRT de noviembre de 2018 a marzo de 2019

Tome nota

Landa Open 2023

5ta edición

Torneo Pre-Panamericano

Fecha: Del 20 al 24 de septiembre

Sede: Club Campestre

(Ciudad Juárez, Chih.)

Premios (singles): 1er lugar - 50 mil pesos / 2do lugar - 25 mil pesos