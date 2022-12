Acusan reventa de boletos a empleado de FMF

Next

Next

Doha.- Las barras de la Selección de Francia venden al precio los boletos para la Final del Mundial, lo que a un aficionado francomexicano le parece encomiable toda vez que acusa que mexicanos incluso le revendieron a costos altos entradas supuestamente de la Federación Mexicana de Futbol.





Irrésistibles Francais y los Baroudeurs du Sports tienen un programa de fidelidad en el que por alrededor de 17 euros el fan tiene acceso preferencial a boletos.





"En la Semifinal los dos grupos me contactaron: tenemos boletos, precio FIFA, 377 dólares, les dije que sí, hice la transferencia e inmediatamente me dieron el boleto, no hubo intermediarios o alguien que dijera 'oye, te va a costar tres mil euros', tratando de sacar un beneficio.





"Al revés para el caso de Arabia-México lo conseguí de reventa y la persona que me lo revendió era alguien de la Federación Mexicana de Futbol, me tocó estar con la porra, me lo dieron al doble del precio oficial, pero viniendo de la Federación...", dijo al medio nacional Cancha el francomexicano Thierry Noel Cueto.





Para la Final de la Copa del Mundo, las entradas llegaron a cotizarse entre 3 mil 500 euros y 5 mil (70 mil pesos hasta 100 mil). Los líderes de dichos grupos de animación vendieron los tickets al precio. Sí, al precio.





Pero no es la única iniciativa que estas barras tienen con sus integrantes.





"El Mundial pasado organizaron 'La Casa Bleu', que era un lugar cerca del estadio, donde se juntaba toda la afición, y obviamente sin ánimo de lucro, como siento que pasa en México, siempre que ponen un lugar como el 'Mexihouse' o cosas así son consumos a precio desmedido, bastante caro para la afición", expresó Thierry Noel.