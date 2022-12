Quita Scaloni reflectores a Messi y Mbappé

Next

Doha— La Final del Mundial es entre Argentina y Francia, no entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, advirtió el técnico Lionel Scaloni.

El timonel de la Albiceleste defendió las grandes plantillas de ambos equipos y dijo que no necesariamente los 10 de cada Selección pueden definir el título en el Estadio Lusail.

"El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé, ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo pueda decidir otro jugador, no solamente ellos dos. Esperamos que caiga nuestro lado, es un partido Argentina-Francia y de sobra hay jugadores que pueden decidirlo.

"Creo que es un trabajo del equipo más de lo individual y no es sólo Mbappé de Francia más allá de que es gran jugador, tiene otros jugadores que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador, todavía es joven y seguirá mejorando", expresó en la víspera de la Final del Mundial.

Lionel Messi dijo que el técnico analiza hasta el mínimo detalle; algo de ello dejó entrever Scaloni.

"Creo que (Francia) tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugar con la pelota, jugadores de buen pie, puede jugar a la contra es letal, no es sólo imaginarse a Argentina teniendo la pelota, en algunos momentos hasta le conviene que Argentina pueda tener la pelota, son letales, los partidos hay que jugarlos minuto a minuto, pueden ir cambiando", expresó.





Lamenta falta de boletos

El técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó que muchos fans no hayan aún conseguido boletos para la Final de la Copa del Mundo.

"Que siento mucho que no puedan asistir al partido, es algo que se nos escapa, me encanta que puedan estar, ya de por sí haber venido es algo increíble, esperemos que la mayoría pueda asistir y darle una alegría", dijo.

Reforma informó que las entradas se cotizaban en la reventa entre 70 mil y 100 mil pesos.





Del árbitro y el virus

Lionel Scaloni también dio sus impresiones sobre el árbitro polaco Szymon Marciniak y el virus que aqueja a la Selección de Francia.

"Con nosotros dirigió con Australia y estuvo bien, con el tema del VAR y tantas cámaras disponibles no preocupa, esperamos un gran trabajo.

"En relación al virus que supuestamente tienen los jugadores de Francia no puedo decir nada, no estamos ahí, no hay nada oficial, nuestro partido lo preparamos a como creemos que vamos a jugar nosotros", lanzó.





El adiós de Messi

La Final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia será también el adiós del crack Lionel Messi.

"Respecto al último partido de Leo espero que podamos ganar la Copa que sería magnífico, lo importante sería disfrutarlo, qué mejor escenario que una Copa del Mundo

"El plan de partido lo tenemos claro y sabemos cómo atacarlos, el punto fuerte que tienen, haremos hincapié en eso como el partido con Holanda intentaremos no llegar a los penales, después si se llega elegir a los mejores", comentó.