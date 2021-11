Acepta ‘Canelo’ reto de Eddy Reynoso y pelearía en peso Crucero

Ciudad de México— Le gustan los retos y quiere seguir haciendo historia.

Saúl Álvarez no se raja y dijo que si Eddy Reynoso quiere que vayan por el peso Crucero, así lo harán.

El "Canelo" retará en 2022 al monarca Supermediano del CMB, el africano Ilunga Makabu, a quien conoció este día en la capital durante el cierre de la 59 Convención anual del organismo.

"Estamos puestos", dijo el tapatío.

"A Eddy (Reynoso) se le ocurren cosas locas, como he dicho, pero estoy puesto, quiero hacer historia y estoy puesto para lo que venga. Significa mucho y quiero hacer historia, es un gran reto para mí y peligroso".

El considerado mejor peleador libra por libra señaló que buscará pelear en México de nueva cuenta y que ya lo están cocinando.

Cancha tiene información que pelear en México sería hasta finales de 2022, y las opciones son la Ciudad de México o Guadalajara, y las alternativas son muchas, desde estadios de futbol hasta la Arena Ciudad de México.

"Estoy muy contento con la posibilidad pensar en pelear en México y seguramente pronto me verán, estamos armando eso. Vamos a negociar la pelea y muchos detalles, pero la posibilidad de venir a México me tiene contento", apuntó.

De entrada, el regreso al ring está para mayo de 2022 y todavía no hay rival.

Y entre risas, se le cuestionó al peleador si buscaría en un futuro una pelea en peso Completo, pues ahora que va a Crucero buscará su quinto título en diferentes pesos.

Saúl dijo que su cuerpo no le da para Completo, pero así decía de Crucero y ahora toma el reto.

"Hace no sé si uno año dije que Crucero no y ahí vamos, pero no creo, pero con Eddy ya no sé sabe. Mi cuerpo no me da para eso", dijo.