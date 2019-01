Tengo el hambre, el poder, me siento bien, como un joven: Pacquiao

Las Vegas— A sus 40 años Manny Pacquiao quiere comerse al mundo. Dice que le queda mucha cuerda en el boxeo y hasta visualiza una segunda pelea contra Floyd Mayweather Jr., sólo que antes deberá hacer a un lado un "problema".



El filipino expondrá esta noche su corona Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el estadounidense Adrien "El Problema" Broner, cuatro veces campeón del orbe en distintos pesos.



"Tengo el hambre, el poder, me siento bien, como un joven", expresó Pacquiao, quien en julio consiguió su primer triunfo por nocaut desde noviembre de 2009.



"Vamos a salir a buscar el nocaut, sabemos que podemos hacerlo, no confiarnos y acabar pronto si se puede. Sí hay planes, grandes peleas que se vienen, pero primero está la cita con Broner, y no podemos desconcentrarnos", admitió.



Pacquiao llegará a este duelo con marca de 60-7-2, 39 KO's, mientras que Broner con registro de 33-3-1, 24 KO's.



Es un pleito donde el "Pacman" es señalado como favorito, pero eso no le preocupa al retador estadounidense.



"Es un gran campeón, pero pasó su tiempo, creo que es mi momento, y si andan pensando en otras peleas están equivocados. Quiero ser campeón de nuevo y buscar a los mejores. La juventud se impondrá", expresó el púgil de 29 años.