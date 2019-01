Son rumores los que colocan a Vela en el Barcelona

Ciudad de México— Con menos de dos semanas para el cierre de registros en prácticamente todo el mundo (31 de enero), el estatus de Carlos Vela no se ha modificado: continúa siendo el futbolista franquicia del Los Ángeles FC, a cuyas oficinas no ha llegado alguna propuesta del Barcelona para negociar al atacante campeón del mundo Sub-17 en Perú 2005, publicó El Universal.



Pese a que hace unos días estuvo de vacaciones en San Sebastián y la propia Ciudad Condal, el quintanarroense ha vuelto al lugar en el que habita desde hace un año para reportar —pasado mañana—, con el conjunto de la Major League Soccer (MLS).



De hecho, este día se efectuará un evento del club, el cual ha sido promocionado con la imagen de Vela, quien se mantiene como el principal imán de taquilla para una institución que pretende obtener el título del balompié estadounidense lo antes posible y lograr una importante penetración (lo cual ha empezado a hacer), en un mercado que fue dominado por el Galaxy durante muchos años.





Una fuente del club confirmó a El Universal Deportes que el cuerpo técnico del Los Ángeles FC, encabezado por Bob Bradley, charlará el lunes con Vela para saber cuáles son sus expectativas de cara a la temporada que inicia en marzo y al supuesto interés del equipo blaugrana, ya que no se ha tenido mucho contacto durante el periodo vacacional.



No descartan que el chico pueda tener un acuerdo verbal con el Barça, pero la postura no se ha modificado en cuanto a la idea de que sólo sería negociado de forma definitiva, no en préstamo, en caso de que llegue una oferta, porque en el club —por ahora— califican como “sólo rumores” la posibilidad de que Carlos vuelva a España.



Quedan poco menos de dos semanas para que se registren movimientos, aunque la directiva y cuerpo técnico del conjunto californiano mantiene la idea de que el dos veces mundialista cumpla los tres años de contrato que le restan en el club.