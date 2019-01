Quedan a deber

El equipo de atletismo de UTEP cerró su segunda competencia de la temporada enfrentándose cara a cara contra los Aggies y TCU en el Texas A&M Triangular Meet ayer.

“El staff de entrenadores no está impresionado con los resultados de hoy –ayer-”, dijo el entrenador Mika Laaksonen.

“Tuvimos algunas actuaciones respetables, pero como equipo no avanzamos en relación a la semana pasada. Tenemos mucho que lograr en nuestro próxima competencia en Albuquerque”.

Kimisha Chambers ganó su primer encuentro como Minera, marcando un tiempo de 8.53 segundos en los 60 metros con vallas femeniles. La senior Rebecca Oshinbanjo también corrió en los 60 metros vallas y logró un séptimo lugar.

Una vez más, el equipo de distancia femenil brilló con el 1-2 en los 800 metros. La senior Lilian Koech ganó con un tiempo de 2:08.02 minutos.

Su compañera de equipo Carolyne Chepkosgei terminó muy cerca, marcando un tiempo de 2:08.30.

En el campo, Chantoba Bright representó a UTEP en el salto de longitud femenino. La novata registró un salto de 5.63 metros en su primer intento, terminando segundo en la general.

Las novatas Samantha Cordier y Kayla Larry compitieron en el lanzamiento de peso para el equipo anaranjado y azul y se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En los tres mil metros varonil, los Mineros dominaron la competencia al adjudicarse el primer y segundo lugar. El senior Antony Kosgei ganó el evento con un tiempo de 8:38.03 minutos, mientras que el novato Rodgers Korir cruzó la línea de meta con un tiempo de 8:38.99.

El sophomore Boaz Ronoh compitió en la milla masculina por primera vez esta temporada. Entre un grupo de 15 corredores, Ronoh terminó cuarto en la clasificación general con un tiempo de 4:15.78.

Una vez más Iason Machairas registró una actuación estelar en la segunda competencia de su carrera colegial. El novato realizó un lanzamiento ganador de 16.64 metros (54-7.25) en su último intento del día en el lanzamiento de bala.

El sophomore Karol Koncos también tuvo un buen encuentro, quedando segundo en el lanzamiento de peso. En su primer intento, el nativo de Vidina, Eslovaquia, registró una marca de 18.40 metros (6-4.50).

Los Mineros estarán fuera una vez más la próxima semana para competir en el New Mexico Collegiate Classic el viernes y el sábado en Albuquerque, Nuevo México.