Da en el blanco

Mario Alberto Rodríguez, arquero del equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue convocado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA) para integrar la preselección nacional mexicana de este deporte (modalidad arco compuesto), que se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en julio próximo.

Rodríguez Parra obtuvo su derecho a ser parte de la preselección luego del sexto lugar que logró en el Clasificatorio del Campeonato Nacional de Exteriores 2019, que se celebra desde el pasado lunes 14 en el Comité Olímpico Mexicano en la capital del país.

“Muy contento por ser tomado en cuenta por la federación, ya que fue un torneo muy demandante, puedo asegurar que el más demandante que he tenido en toda mi carrera, ya que este año es selectivo para Panamericanos y Mundial”, comentó el medallista de oro en el Campeonato Estatal de Interiores en Ciudad Juárez el año pasado.

El atleta tendrá participación en los dos controles selectivos rumbo a los XVIII Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’ y el Campeonato del Mundo, que se realizará en Holanda este mismo año.

El primero de estos dos controles se llevará a cabo del 15 al 17 de febrero en el Comité Olímpico Mexicano de la Ciudad de México y el segundo se efectuará del 9 al 11 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Mario Alberto es el único representante de Chihuahua que estará en este proceso, en el que intervendrán arqueros de Jalisco, Yucatán, Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California Sur.

“Fue mi actuación en la jornada del jueves la que me dio el derecho de ser seleccionado. Acumulé 697 puntos de un total de 720. Esta es la segunda ocasión que me llaman a una preselección, el año pasado estuve en el proceso a Centroamericanos”, declaró el alumno del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Mario, pupilo del entrenador Alejandro Ávila de la Vega, comenzó su trayectoria en este deporte en 2012.

El año anterior, en el Campeonato Nacional de Interiores, obtuvo la medalla de plata en ronda olímpica individual, también consiguió el metal dorado en ronda olímpica por equipos.

En el Campeonato Nacional de Exteriores fue cuarto lugar en ronda clasificatoria, pero su actuación le alcanzó para ser preseleccionado nacional.

Dentro del proceso de Universiada, obtuvo el oro en la fase estatal, repitió la presea dorada en la etapa regional y finalmente se colgó la plata en la Universiada Nacional que se realizó en Toluca, Estado de México.