Llega el Atlético San Luis

Jesús Rodríguez



domingo, 06 octubre 2019 | 06:00

Inmerso en una mala racha que lo tiene sembrado en el lugar 13 de la tabla del cociente (1.2727), el equipo de San Luis llegó a la frontera en busca de los tres puntos que no gana desde que derrotó a Puebla en la jornada nueve.



El cuadro que dirige Gustavo Matosas trabajó el viernes en su estadio, llevó a cabo el último entrenamiento, donde el entrenador definió el cuadro titular y quienes son convocados a la banca.



Ayer el club potosino arribó a la frontera en un vuelo chárter y de inmediato se trasladó a su hotel de concentración.



Cabe mencionar que después de este partido, la Liga MX suspende su actividad por la fecha FIFA, misma que aprovechará San Luis para disputar un partido amistoso ante Tigres de la UANL.



Dicho duelo que involucra a los campeones del Ascenso MX y Liga MX, respectivamente, se realizará en el Toyota Field en San Antonio, Texas el miércoles 9 de octubre, a las 8 de la noche.



Por este motivo, el equipo del Atlético, al finalizar el partido ante Bravos, ya no regresará a San Luis Potosí, sino se trasladan directo a tierras texanas para encarar ese partido amistoso.



Regresarán hasta el viernes 11 a suelo potosino, ya que no habrá partido ese próximo fin de semana, sino hasta el domingo 20 de octubre cuando reciban a Gallos Blancos de Querétaro, en la jornada 14 de la Liga MX.



Con Matosas en el timón, el Atlético inició esta nueva etapa con el pie derecho, al imponerse 3-1 a Puebla, pero después perdió tres encuentros de forma consecutiva en los que ha recibido nueve goles.



Además, en esta misma semana, en la quinta jornada de la Copa MX, fue goleado 4-0 por Pumas de la UNAM.