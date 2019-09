Jesús Ángel Rodríguez



Martín Torres y Rafael Meraz Guardianes del marco Para los cancerberos del equipo Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el desarrollo del club fronterizo en la Liga MX ha sido paulatino con detalles que se tendrán que perfeccionar, pero con la consigna de que la evolución sea gradual Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 18 septiembre 2019 | 06:00

Para los cancerberos del equipo Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el desarrollo del club fronterizo en la Liga MX ha sido paulatino con detalles que se tendrán que perfeccionar, pero con la consigna de que la evolución sea gradual.



Martín Gerardo Torres ha sido titular en seis de los ocho partidos que ha sostenido el conjunto juarense en la Liga MX.



Rafael Abdiel Meraz ha sido el encargado de estar bajo los tres palos en los otros dos encuentros.



“Como en todos los equipos que llegamos a la Liga MX, vamos trabajando. Sabemos que específicamente en el grupo de la Sub-17 hay carencias, pero poco a poco se ha ido mejorando y la idea es que en un momento estemos en un nivel de competencia importante”, comentó el guardameta originario de San Luis Potosí.



El sábado pasado, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 cayeron 4-1 ante los Esmeraldas de León, en actividad de la novena jornada de la Liga MX. La escuadra fronteriza se quedó con las manos vacías, ya que también perdieron la unidad extra en la tanda de penales con un marcador de 4-3.



“Ahorita podemos ser autocríticos y ver que el torneo no ha sido bueno, estamos en el penúltimo lugar de la tabla, pero la verdad es que el grupo tiene que crecer en experiencia, ya que no todos los jugadores tuvieron un proceso en otro club en fuerzas básicas, esto también es parte de este crecimiento dentro de la Liga y allá queremos llegar”, dijo el portero de 16 años.



Gracias a que el club América empató a dos con Pumas de la UNAM, los Bravos no descendieron hasta la última posición de la tabla general, al quedarse en ocho puntos por seis de las Águilas.



“Han sido errores defensivos los que nos han complicado, en nuestra idea futbolística de salir jugando se han cometido fallas que nos han costado. El partido ante León fue parejo, la verdad que el marcador es engañoso y no refleja lo que fue el encuentro que para mi gusto fue más disputado”, aseguró Abdiel Meraz.



El domingo próximo, en actividad de la décima jornada, el FC Juárez recibirá a los Tiburones Rojos de Veracruz.



“Veracruz es un buen equipo, no va tan abajo en la tabla. Necesitamos trabajar en defensa y definición para aspirar a sacar un buen resultado el próximo domingo aquí en casa”, puntualizó el dorsal 259.