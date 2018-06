Robo de perros en Ciudad Juárez, un delito común

El robo de perros en Ciudad Juárez no solo deja tristeza entre sus dueños sino ganancias para los ladrones, de acuerdo a reportes periodísticos.Uno de los casos más sonados ocurrió el 21 de agosto de 2017, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), detuvo a dos hombres en posesión de cinco canes de las razas Pastor Alemán, Belga Mallinois y Holandés, que en conjunto sumaban un valor de 200 mil pesos.Los animales eran propiedad de una agencia de seguridad privada, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.Cada semana los grupos privados de Facebook de mascotas extraviadas en Ciudad Juárez, se llenan de avisos de recompensa a cambio del regreso de sus animales, la mayoría de ellos perros.LEER: O frece su auto a cambio de que le regresen 4 perros Las alertas y avisos de robo canes son en todos los sectores de la ciudad y son razas “finas”, sin embargo también son reportados cada semana extravíos de cruzas callejeras que han sido adoptadas por sus dueños.Aunque existen pocos datos oficiales sobre el tema en la frontera, lo que sucede en otras urbes como la ciudad de México, donde operan bandas delictivas dedicadas al robo y secuestro exprés de mascotas, muestra un poco de este negocio lucrativo a costa del dolor y sufrimiento de muchas personas.LEER: N La agencia Notimex publicó una investigación en enero de 2018 en el que comprobó que para liberar a un perro de raza Pomerania, Chihuahua, Schnauzer, Labrador o Bull Terrier, por mencionar las más cotizadas, los delincuentes exigen a los dueños pagos de más de 10 mil pesos.“Aunque el precio que le ponen al animal de compañía varía de acuerdo a la raza, por ejemplo, el Pastor Alemán llega a costar hasta 14 mil pesos; el Bulldog inglés se cotiza entre los 23 mil 900 y 45 mil pesos”, indicó el cable informativo.En 4 años el robo de mascotas se incrementó en la capital del país, de acuerdo a cifras oficiales.Un recorrido por las calles de los fraccionamientos en el norte de Ciudad Juárez muestra que el robo o pérdidas de perros es algo muy común, de acuerdo con las pesquisas pegadas en los postes de la Comisión Federal de Electricidad, teléfonos públicos y bardas.El Diario de Juárez te presenta algunas recomendaciones para evitar el robo de tus mascotas:dejes a tu perro atado fuera de un establecimiento comercial, por ejemplo, mientras te vas de compras o preguntas indicaciones. La mayoría de casos en los que se presenta hurto de mascotas se debe a esta situación.en el coche, esto además pone en riesgo la vida de tu perro y en algunos países te puede llevar a ser condenado por crueldad hacia los animales. Esta es una negligencia que nunca debes cometer., no pierdas de vista a tu mascota, como si se tratara de un niño pequeño, debes evitar que se extravíe o sufra un accidente. Parte de ser un cuidador responsable es permanecer atento a las actividades de tu can fuera de casa.de la casa sin supervisión, por lo menos, no si el perro es visible o pueden acceder fácilmente a él a través de una reja o portón.cuando pasees. A muchos cuidadores les resulta odiosa la idea de mantener al perro todo el tiempo con la correa, pero a menos que estés en un parque o sitio de confianza, lo mejor es que mantengas a tu perro a tu lado y bajo tu completo control.en casa o para pasar la noche, es mejor que lo dejes en interiores o en patios internos, fuera del alcance de desconocidos.a ser robados, por lo tanto, permanece alerta cuando un desconocido se le acerque o lo acaricie, sostén fuerte la correa y no dejes que él la manipule.en buenas manos cuando contrates servicios de cuidado, ya sean veterinarios, paseadores o guarderías caninas. No te alcanzarías a imaginar la cantidad de veces que se extravían perros en manos de terceros.si alguien desconocido se ofrece a cuidar a tu perro, así sea por un momento breve. Es mejor quedar mal con el desconocido, pero guardar la integridad de tu can.no paseen solos a los perros.salga a la calle sólo.algún tipo de identificación, de preferencia un microchip., apartadas o peligrosas.

