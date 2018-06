Ofrece su auto a cambio de que le regresen 4 perros

El robo de sus cuatro perros no solo la entristecieron sino la llevaron a inundar las redes sociales con el anuncio de una recompensa de un auto a quien proporcione datos sobre su paradero.La historia comenzó el 23 de mayo. En su Facebook reportó el robo de Kamil, Peke, Solín y Sandwich y primero ofreció mil dólares (19 mil pesos, según el promedio de la cotización en casas de cambio). El post fue compartido más de 200 veces en solo unas horas.Su nombre es Iveth Velázquez y vive la colonia Chaveña. A la búsqueda de los cuatro caninos de raza Pug, se le han unido decenas de personas: desde familiares hasta desconocidos que se han enterado del caso por su difusión en casi todos los grupos de Facebook que hay en Ciudad Juárez.“Diosito por favor, toca los corazones de esas personas que se llevaron a mis bebés para que nos permitan estar con estar con ellos de nuevo”, escribió al día siguiente.Velázquez ha manifestado en sus publicaciones angustia y la llevaron a una medida extrema: ofrecer un auto Neón, modelo 2005, a cambio de sus pugs.“Mi corazón está destrozado, mis bebés siguen sin aparecer y eso me parte el alma, por favor pido con el corazón en la mano a las personas que los tienen, melos regresen… estamos dispuestos a entregar nuestro carro como recompensa, sin averiguaciones, no me importa quedarme a pie con tal de tener a mis bebés de regreso por favor”, indicó el 27 de mayo en su muro.Los perritos requieren de medicamento, debido a que dos de ellos tienen tratamiento para sus ojos.“El carro vale mucho más de los que les pagarían por ellos, por favor ayúdenme a que regresen a su casita, los amamos demasiado”, insistió.Apenas el 3 de junio, Iveth publicó que ya son casi dos semanas de que les arrebataron a sus perros.“No saben el daño que nos han hecho, yo creo que también ellos nos extrañan mucho”, manifestó.En un noticiero local, Velázquez pidió llorando ayuda de la población para localizar a sus canes y a la vez solicitó a quienes se los llevaron, regresarlos.

