Nuestros perros eran todo, no podemos ser padres, narra juarense

“Nosotros no podemos tener bebés, no podemos ser padres, yo sé que algunas personas me han criticado en las redes sociales por ofrecer mi auto para recuperar mis cuatro perros, pero mi pareja y yo nos refugiamos en los perritos, lo único que pido es ayuda para encontrarlos”, manifestó Iveth Velázquez a El Diario.La mujer reportó el pasado 23 mayo el robo de sus cuatro canes, raza Pug y aunque al principio ofreció mil dólares por quien aportara datos para localizarlos, ahora ofrece un auto Neón, modelo 2005.“Me quitaron un pedacito de mi vida, de mi corazón, nosotros estábamos refugiados en ellos”, insistió.Desde el día del robo que fue de madrugada, han recibido decenas de llamadas y reportes a través de Facebook.“Me los robaron de madrugada, nosotros nos acabamos de hacer de la casa y todavía no tenemos aire acondicionado, llegaron y se los llevaron”, relata Iveth mientras llora a través del teléfono.LEER:Han utilizado su auto y hasta un dron para sobrevolar patio de casas donde supuestamente estarían sus “bebés”, como ella misma los cataloga.“Me critican por muchas cosas a raíz de la búsqueda de mis peques, pero no podemos tener hijos, el proceso de adopción es largo y nos piden un ingreso mensual que todavía no tenemos”, explica la mujer.Los perros fueron robados de un domicilio localizado en el Infonavit Juárez Nuevo, entre el cruce de las calles Hiedra y Sorgo.Acerca de la adopción dijo que lo intentarán una vez que reúnan los requisitos. De 2008 a 2010 vivió junto a su pareja en unión libre y en el 2010 se casaron. Fue en esa fecha cuando se dieron cuenta que ninguno de los dos podía tener niños.“Por eso nosotros nos refugiamos en ellos y estoy segura que están sufriendo porque no nos pueden ver, es muy grande nuestro dolor, por eso no nos importa quedarnos sin auto, queremos nuestro cuatro bebés en casa, póngase en nuestros zapatos”, pidió Iveth a la comunidad.