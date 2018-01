Impecable trayectoria

Frase:“Le deseo a Lear que siga así como siempre o aún mejor. Las personas es lo que hace a Lear, la gente trabajadora, los operadores, que sea un trato cada vez mejor y más prestaciones, que siga manteniéndose así porque Lear va creciendo”.Marisela Escobedo Beltrán, Control de Calidad en Lear Planta Monarca.Marisela Escobedo Beltrán es un ejemplo de que la actitud y el entusiasmo conducen a una persona hacia la superación en Lear.Marisela llegó a la compañía hace 36 años para ocupar una vacante como operadora de producción, y hoy labora en el departamento de Control de Calidad.“Cuando me subieron a calidad me dijeron que era por mi persona, que era muy buena trabajadora. Yo era operadora de producción, y cuatro años después de que entré me subieron a calidad”.La encargada de Control de Calidad en Lear Planta Monarca, reconoce que su antigüedad en la compañía obedece a los beneficios que otorga tanto a ella, como a todas las personas que ahí laboran; a las prestaciones, al trato que se les brinda, y a los cursos de desarrollo personal, entre otros satisfactores.Con base en sus años de trayectoria con la compañía, Marisela destaca que a diferencia de otras, Lear ha sabido sortear las diferentes crisis económicas enfrentadas por el país, y pese a ellas, nunca cerró sus puertas y se mantuvo firme en su compromiso con proveedores y trabajadores.“Además, es la planta que se ha mantenido más que otras por sus beneficios y prestaciones. Son muchos beneficios muy buenos, por eso mucha gente habla muy bien de Lear”, dice Escobedo.Tal ha sido el compromiso de esta contralora de calidad con la compañía, que aquí trabajan dos de sus familiares, con antigüedades de 32 y 37 años respectivamente.“Estoy agradecida de mis tantos años que tengo aquí porque de este trabajo he sacado muchas cosas muy buenas; he viajado mucho, y tengo buenos beneficios que no toda la gente que trabaja tiene”.

