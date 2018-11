Wyoming, diversión sin huecos

Al noroeste de Wyoming, en la zona de las Montañas Rocosas, hay un valle que atrae a los visitantes porque se puede avistar de cerca la vida silvestre, recorrer parques nacionales y, sobre todo, esquiar.En Jackson Hole, llamado así por su superficie plana rodeada de montañas, las áreas naturales imperan. De hecho, menos del 5 por ciento de su tierra es de propiedad privada.Uno de los puntos recomendados por Julie Calder, gerente de marketing internacional de la zona, es el Refugio Nacional de Alces, que puede tener hasta 8 mil de estos animales en invierno. El valle también tiene presencia de bisontes, águilas, venados y lobos.Los parques nacionales Grand Teton y Yellowstone colindan con Jackson Hole, lo que te brinda más oportunidades para explorar el entorno.Otro de los principales atractivos de la zona es el Jackson Hole Mountain Resort, que tendrá su temporada de invierno del 24 de noviembre al 7 de abril, con 133 pistas para esquiadores de todos los niveles. Para los expertos, por ejemplo, está Corbet's Couloir, pista famosa desde hace décadas porque requiere hacer un salto de cerca de 3 metros.La novedad: a partir de diciembre estará abierta la Estación de Solitude, un espacio dedicado sólo a quienes desean tomar clases para iniciarse en el esquí o mejorar su técnica.El aeropuerto de Jackson Hole tiene la particularidad de ser el único en Estados Unidos que se encuentra dentro de un parque nacional, el de Grand Teton. Para llegar, se puede hacer escala en Salt Lake City (el vuelo desde ahí dura menos de una hora hasta Jackson Hole) o en ciudades como Denver y Dallas.Y hay opciones de hospedaje en Teton Village, ubicado en la base del Mountain Resort, y en la ciudad de Jackson, a 19 kilómetros de distancia.A comerA Jackson Hole se le reconoce por sus bajas temperaturas, pero eso no impide que haya ingredientes frescos para delicias culinarias únicas."Tenemos lugares en la ciudad como el Vertical Harvest (una especie de invernadero), que se construyó hace unos cuatro años. Ahí todo el año crecen espinacas, lechugas, rúgula, jitomates. Así que sí se cosechan productos frescos cuando la ciudad está a menos 20 grados, gracias a un jardín elevado de cuatro pisos", explica Michael Goralski, chef ejecutivo del Four Seasons Resort and Residencies.Y también recomienda probar el bisonte."La mayoría de las personas no saben que es la carne más magra y saludable del mundo", dice.

