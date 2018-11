Nueva Zelanda a la carta

Mientras que en varias regiones del mundo están a punto de llegar las bajas temperaturas, Nueva Zelanda se convierte en un destino apropiado para quienes no soportan el frío extremo. Éstas son algunas de las regiones recomendadas para que los viajeros disfruten del verano austral.Para respirar aire puroNorthland y Bay of Islands (ésta última compuesta de 144 islas) se encuentran en la Isla Norte. En esta región está la localidad de Waitangi, sede de la firma de un tratado que se considera el documento fundacional de Nueva Zelanda.El Cabo Reinga es uno de los puntos situados más al norte del país. Ahí se unen las aguas del Mar de Tasmania y del Océano Pacífico. A unos 20 kilómetros de distancia se encuentran las dunas de arena Te Paki, en las que se puede realizar sandboarding.Paraíso acuáticoLa península de The Coromandel se encuentra en la Isla Norte y cuenta con casi 400 kilómetros de línea costera.Sus atractivos incluyen la playa de Hot Water. En la parte sur de ésta, los visitantes pueden crear su propia minialberca sólo con escarbar un poco, ya que un manantial corre por debajo de la arena.La zona de Cathedral Cove, donde hay buceo, así como tours en kayak y barco, es famosa por su túnel de piedra y por su reserva marina.A recibir el díaEn la zona de Eastland, que es parte de la Isla Norte, la ciudad más poblada es Gisborne. Por su ubicación al este del país, se anuncia como la primera del mundo que recibe el sol cada día. Algunos turistas llegan a la cima del monte Hikurangi, unos 150 kilómetros al norte, a pie o en vehículos todoterreno para ver el amanecer.Eastland incluye oportunidades para surfear en la playa, recorrer viñedos y montar a caballo. El parque Te Urewera, a unos 158 kilómetros de la ciudad, es ideal para realizar excursiones y pesca. Además, el área tiene un papel histórico, ya que fue aquí donde el explorador británico James Cook, el primer europeo en trazar todo el territorio neozelandés, llegó por primera vez a la zona.De comida y caminatasMarlborough, ubicada en el norte de la Isla Sur, es una de las regiones más soleadas del país, conocida por sus impactantes vistas de los valles sumergidos Marlborough Sounds, por los mariscos y la producción de vino Sauvignon Blanc.El Queen Charlotte Track, de 70 kilómetros, se puede recorrer a pie (toma cinco días) o en bicicleta de montaña (tres días). Por esta pista se puede admirar a aves nativas de la región, como el weka.

